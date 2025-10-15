內地網傳用胖東來洗潔精洗頭且「效果不錯」　醫生警告皮膚病風險

近日，網上流傳「用胖東來洗潔精洗頭」的影片，部分網民稱「效果不錯」。胖東來官方客服回應：洗潔精非洗髮水，建議使用專用洗髮產品。周二（14日），合肥市第二人民醫院皮膚科主治醫師劉斌明確表示，洗潔精不能用來洗頭，長期使用會破壞頭皮水油平衡，導致頭髮枯硬、頭皮乾燥瘙癢，嚴重時誘發濕疹、脂溢性皮炎等皮膚病。



網上流傳用胖東來「果蔬餐具淨」洗頭「效果不錯」。（大皖新聞）

網民使用的產品為胖東來自營「果蔬餐具淨」，淨含量1kg，新款售價8.2元，提供綠茶、檸檬、西柚三種香型。成分包括水、月桂醇聚醚硫酸酯鈉、十二烷基苯磺酸鈉、氧化鈉等，主要適用於清洗蔬果及餐具，可直接接觸食品。

劉斌醫師查看成分表後指出，洗潔精核心為強力去污，針對油污設計，常含刺激性成分，多呈弱堿性，不適合頭皮酸性環境。雖然月桂醇聚醚硫酸酯鈉等表面活性劑與洗髮水有重合，可發泡清潔，但濃度與配方不同；十二烷基苯磺酸鈉為強力堿性去污劑，通常不用於洗髮產品。他強調，洗潔精易破壞頭皮屏障，長期使用會使頭髮變硬枯黃、頭皮失水油平衡，引發乾燥瘙癢，甚至皮膚炎症。

「果蔬餐具淨」成份。（大皖新聞）

醫師進一步提醒，洗潔精不僅不能洗頭，也忌用於洗臉、洗澡。因面部及軀幹皮膚薄、屏障弱，易致菌群失調、乾燥濕疹；手部皮膚較厚，副作用相對小。

劉斌表示，頭皮因毛囊密集，微生物環境與其他部位迥異，需專用洗髮水匹配酸堿度與清潔需求。普通香皂、洗衣粉、洗面奶、沐浴露等產品配方針對特定部位，不宜跨用，否則易損髮質與頭皮健康。