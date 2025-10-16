不滿排隊查護照耗2小時　華翁意大利機場怒斥：不把中國人當人看

一段中國大陸老年男子在意大利機場關口大聲抱怨的影片在社交平台瘋傳。該遊客不滿排隊查驗護照耗時2小時，「待遇跟外國人不一樣」，怒吼對中國人苛刻，認為「歧視中國人」，現場引發其他旅客響應與圍觀。影片迅速引爆網絡討論，網友批評其行為無助通關，又點出護照政策差異。



影片顯示，在意大利某機場關口，一名中國大陸的老翁因護照查驗被迫排隊超過2小時，情緒失控當場大喊：「對我們中國人這麼苛刻？只有2個人（關員）在搞！我們站在這裡要2個小時，我們家人都在外面等啊。」他直指待遇不如外國人，強調「把我們中國人，不當人看待」，並自豪稱「中國人是偉大的」。

該遊客不滿排隊查驗護照耗時2小時，「待遇跟外國人不一樣」。（影片截圖）

老翁情緒失控當場大喊。（影片截圖）

其他中國旅客聞聲呼應，有人鼓掌附和「歧視中國人！」，現場氣氛緊張。隨後，意方執法人員隨後上前以意大利語詢問，但老翁怒氣未消，持續用中文抱怨。排隊旅客中，有人掏出手機錄影記錄，有人低頭避開紛爭，也有人則支持阿公的抗議。目前尚不清楚該遊客最終是否順利通關。

意方執法人員隨後上前以意大利語詢問，但老翁怒氣未消，持續用中文抱怨。（影片截圖）

旅客中，有人低頭避開紛爭，也有人則支持阿公的抗議。（影片截圖）

影片曝光後，迅速在社交平台引發熱議。許多網友直言「咆哮這麼久，也沒比較快通關，還不是要排！」，另有評論諷刺「所以誰說中國護照好用的？」還部分網友提及，持台灣護照入境意大利可走免簽快速通關道，機場標示雖無青天白日滿地紅旗，但明確顯示出台灣的代碼「TWN」。