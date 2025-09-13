台灣青年直播剪護照　陸委會：廢止台灣戶籍，涉詐騙案通緝中

台灣青年應志宏近日直播以剪刀毀掉台灣護照，並宣稱自己已取得中國大陸身分。對此，台灣內政部13日指出，應志宏已違反《兩岸人民關係條例》，經移民署查證後，已通知戶政機關與外交部領事事務局依法廢止其台灣戶籍並註銷護照。



台陸委會則指出，應志宏涉及詐欺案件，早在2021年潛逃出境後，已遭台東地檢署發布通緝；雖然台身份已遭廢止，但刑事責任不會因此免責，將依條例繼續通緝。



台灣內政部表示，應志宏已違反兩岸條例第9條之1，經本部移民署核認並通知戶政事務所及外交部領事事務局依法廢止戶籍並註銷護照。

應志宏在「小紅書」以「台灣愛國青年應志宏－中國萬歲」為名經營帳號，粉絲數超過8,000人。他於9月8日開直播時，不僅邊剪護照邊喊「愛中國」，還自稱「第一個敢這樣做的台灣人」，並展示中國身分證。

陸委會指出，應志宏涉及詐欺案件，早在2021年潛逃出境後，已遭台東地檢署發布通緝；針對應志宏在網路影片中公開亮出中國護照與身分證，已確認取得中國國籍，陸委會強調，應志宏的台灣身分雖遭廢止，但刑事責任不會因此喪失，司法單位仍會依《兩岸人民關係條例》第9條之1持續通緝。