全球首台　國家天文台：中紅外波段太陽磁場專用觀測設備正式啟用

周五（17日），中國科學院國家天文台正式宣布，由該台主導建設的全球首台太陽磁場精確測量中紅外觀測系統（AIMS望遠鏡）近日通過國家驗收並正式啟用。這一里程碑式設備填補了國際中紅外太陽磁場觀測的技術空白，為太陽物理研究注入強勁動力。



AIMS望遠鏡坐落於青海冷湖賽什騰山D觀測平台（海拔4000米），是全球首台專門針對中紅外波段太陽磁場的觀測設備。自2015年啟動研製以來，科研團隊攻克多項關鍵技術難關。通過12.3微米中紅外波段觀測，他們實現了太陽磁場直接測量方法的重大突破，將測量精度提升至優於10高斯量級，破解了太陽磁場測量領域百年瓶頸。

AIMS望遠鏡坐落於青海冷湖賽什騰山D觀測平台（海拔4000米），是全球首台專門針對中紅外波段太陽磁場的觀測設備。（央視新聞）

該望遠鏡採用先進的離軸光學系統設計，配備紅外光譜和成像終端，其探測器晶片、真空製冷系統等核心部件全部實現國產化。這不僅標誌著中國天文儀器自主創新能力的躍升，也為國家科技自立自強提供了典範。

AIMS望遠鏡坐落於青海冷湖賽什騰山D觀測平台（海拔4000米），是全球首台專門針對中紅外波段太陽磁場的觀測設備。（央視新聞）

2023年建成後，AIMS望遠鏡在調試及試觀測階段已實現中紅外波段太陽光譜和成像的常規觀測，並成功捕獲多個中紅外波段的太陽耀斑數據。這些寶貴資料為揭示太陽劇烈爆發過程中物質與能量轉移機制、探討磁能積累與釋放規律提供了關鍵支撐。

AIMS望遠鏡坐落於青海冷湖賽什騰山D觀測平台（海拔4000米），是全球首台專門針對中紅外波段太陽磁場的觀測設備。（央視新聞）

通過國家驗收，AIMS望遠鏡正式從建設階段轉入科學產出階段。其高精度觀測數據將有力推動中國太陽物理前沿研究及空間天氣預報工作，助力防範太陽活動引發的太空天氣事件。