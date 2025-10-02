內蒙古朱日和基地驚現「模擬司法院」　日媒：強化斬首台灣演練

日本《產經新聞》報道指出，日本智庫「國家基本問題研究所」（國基研）最新公布的衛星影像顯示，中國解放軍在內蒙古朱日和訓練基地完成一項軍事設施擴建工程。除了原先模擬台灣總統府的建築外，基地內新增一棟模擬司法院的建築，並透過長達280公尺的地下通道與模擬總統府相連，顯示解放軍正強化針對台灣「斬首作戰」的演練能力。



報道指出，朱日和聯合作戰戰術訓練基地面積約1066平方公里，是解放軍最大規模的演訓場。早在2015年，央視就曾公開播出解放軍針對模擬台灣總統府的攻擊畫面，外界普遍認為此舉已經不再是秘密。

日本智庫「國家基本問題研究所」（國基研）公布1張最新衛星影像，解放軍已在內蒙古朱日和訓練基地內，完成1項軍事設施擴建工程，在模擬的台灣總統府旁，建造模擬司法院的建築，並以長達280公尺的地下通道與模擬總統府連接。（截自日本產經新聞網站）

根據國基研公布的最新衛星影像，模擬司法院的興建工程自2020年8月開始，2021年完成。此外，司法院旁一棟紅色屋頂的新建築於2023年11月前動工，並在2024年4月接近完工。研究人員指出，該紅屋頂建築與台灣國防部後備指揮部的內部設施外觀高度相似，顯示解放軍在演練中，不僅針對總統府，還納入對其他戰時關鍵機構的攻擊與控制計畫。

報道同時指出，自2020年起，模擬台灣總統府周邊的訓練區域擴張幅度接近三倍，並持續進行模擬實戰演練。

日本國家基本問題研究所研究員中川真紀則表示，朱日和訓練基地加快發展，訓練也更加貼近實戰，這次不只擴建模擬總統府，還新建模擬司法院與地下通道。

《產經新聞》分析認為，透過逼真建築與演習操作，北京正為未來可能對台發動突襲進行準備，並企圖進一步提升斬首行動的能力。