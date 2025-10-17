非法拍攝胎兒影像用粉藍相框暗示性別　上海攝影店被查停業

上海寶山區一孕嬰攝影店以「四維寶寶照片」為名，非法使用B超儀器拍攝胎兒影像，並透過「粉藍相框」暗示性別，涉嫌違法實施「兩非」及醫療器械濫用。上海市寶山區人民檢察院公益檢察室介入調查，促成行政聯合執法，店家最終註銷營業並銷毀設備。



2024年11月，寶山區檢察院收到線索，發現該店宣傳「拍四維寶寶照片送粉藍相框」，實為非醫學需要的胎兒性別鑒定。點評網站評論區滿載暗示，「拍了好幾次，寶寶不配合，最後藍色相框懂的」、「除非看粉藍，否則沒必要，太累」；更有消費者爆料，工作人員用力晃肚子等粗暴行為，疑害孕婦及胎兒安全。

檢察官訪談一名消費者，她經社交APP孕婦群得知，2024年8月於17至34周孕期赴店。店主操作類似醫院B超機拍攝動態影像，暗示寶寶很可愛，可買粉色衣服。調查顯示，該店「胎兒攝影」活動持續3年，嚴重違反《關於嚴禁非法使用超聲診斷儀開展「胎兒攝影」活動的通知》，禁止任何單位實施或介紹「兩非」（非醫學需要的胎兒性別鑒定及選擇性別人工終止妊娠）。

消費者評論截圖。（寶山區檢察院）

消費者評論截圖。（寶山區檢察院）

通知明確，超聲診斷儀屬第二、三類醫療器械，限醫療機構臨床使用，非醫療機構禁用。該店來源不明、質量未知的設備，由無資質人員操作，可能損害孕婦及胎兒健康。檢察官強調，此類行為不僅觸犯「兩非」禁令，還涉嫌非法醫療器械使用，嚴重威脅公共衛生。

2025年4月3日，檢察官召集行政機關磋商，促請全面調查。4月9日聯合執法確認違法事實，相關部門發出《行政處罰決定書》。店家隨後注銷工商登記，在監督下銷毀超聲診斷儀。近日「回頭看」顯示，該店已暫停營業。