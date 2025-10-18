成都部分青年旅舍禁30歲+女士及40歲+男士預訂　律師：涉雙重歧視

四川成都部分青年旅舍在美團等平台特價房標註「禁止30歲以上女士/40歲以上男士預訂」，低至4元8人間房源卻附加年齡性別門檻，引發消費者質疑。客服承認線下「不強制」，但平台審核鬆散。事件引起輿論譁然，指「年齡稅」不公。律師則表示，此舉涉嫌雙重歧視，違反消費者權益保護法，呼籲商家與平台強化合規。



網友透過「問政四川」平台舉報，內媒調查確認，美團上多間成都青年旅舍特價房明確寫「禁止男士40歲以上/女士30歲以上預訂」。這些房源原價20多元人民幣，特價僅4-8元，多為8人間需與陌生人合住。

多間成都青年旅舍特價房明確寫「禁止男士40歲以上/女士30歲以上預訂」。（美團截圖）

虎溪青年創業民宿老板陳女士解釋，年長住客作息早睡早起、易打鼾，與年輕客群熬夜習慣衝突，恐生糾紛。而且，入住特價房還需客人完成「沖銷量、寫好評、下載APP及繳納30元押金」等任務，此前因部分客人不理解規則，曾與店員爭執甚至報警，故年齡限制為減少麻煩的無奈之舉。

周三（15日），內媒暗訪，虎溪文殊院店及小陳青旅工作人員稱，「不是強制，可彈性預訂」，與平台絕對表述矛盾。美團客服回應，此為商家「特定人群優惠」，未注意細節，將反饋地方評估整改，但未明示審核標準或處理依據。

對此，四川藍光律師事務所主任程紹鵬分析，基於年齡性別的限制涉嫌雙重歧視，「減少麻煩」主觀模糊，難成正當理由，缺乏安全等客觀依據。違反《消費者權益保護法》第16條：經營者須誠信保障權益，不得設不公平條件或強制交易。平台亦負連帶管理責，不能推卸。程強調，特價雖低，歧視性規則損害公德，建議消費者舉報，主管部門介入調查。