深圳大量「臭樹」開花　網民稱氣味「很窒息」　香港亦有種植

10月，深圳街頭大量「臭樹」再次開花，其散發出的「季節限定」令不少當地市民直呼「上頭」、「很窒息」。



社交媒體上亦有人稱這味道「上頭」。（網上圖片）

「臭樹」其實名叫糖膠樹，又名盆架子樹、橡皮樹、燈架樹、黑板樹等，是夾竹桃科雞骨常山屬的常綠喬木，在中國南方地區和東南亞一帶很常見。

而之所以被稱為「臭樹」，是因為其開花後，花朵會散發出「臭味」，且擁有花量大、花期長的特點，令氣味散發較為集中。

不少深圳市民表示，這種「臭味」會讓人頭暈惡心，感覺不舒服，甚至「令人窒息」，近日在社交媒體上亦有人稱這味道「上頭」。不過，也有深圳市民表示很好聞，能提神醒腦；還有的說，聞到這個味道，就知道秋天來了。

糖膠樹開出的花呈白色的五角星形，組成聚傘花序，像一朵朵「繡球花」長在枝頭頂端，單個的小花只有輕微的氣味，當滿樹盛開時氣味濃郁，其氣味主要成分為氧化芳樟醇，可能有部分人較難接受，但不會對人體造成傷害。而氧化芳樟醇除了存在於糖膠樹外，亦存在於芫茜、薰衣草等植物中。

糖膠樹。（深圳城管）

亦有人表示味道好聞。（深圳城管）

一些研究專門對其花香進行提取分析，發現其花香成分，具有很強的抑菌功能，暫時還沒發現有毒性，在華南地區，糖膠樹花期為每年10月左右，一般開花8-10天左右，氣味會逐漸減弱，直至消失，溫度降低時氣味也會減弱。

糖膠樹為何能成為行道樹？糖膠樹是中國南方地區的原生植物，自然分布在廣西南部、西部和雲南南部，生於海拔650米以下的低丘陵山地疏林中、路旁或水溝邊，喜濕潤肥沃土壤，在水邊也可良好生長，由於非常適合珠三角的氣候和土壤環境已經作為綠化樹種種植了四十多年。

據早前報道，事實上，香港亦有種植糖膠樹，有網民曾在Facebook中表示，在荃灣公園見過糖膠樹，稱其開花後散發出「令人陶醉」的氣味，在夜晚特別濃烈。