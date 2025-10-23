國畫大師范曾「鐘馗山林神威」圖10.5萬起拍　法院不承擔真假責任

烏蘭察布市中級人民法院將於10月25日通過司法拍賣平台拍賣「范曾畫作」一幅，題名為「鐘馗山林神威」，起拍價為10.5萬元（人民幣，下同）。法院稱不承擔真假責任，類似畫作曾以近百萬元成交。



阿里司法拍賣平台中的評估報告顯示，涉拍的畫作尺寸為68*43（cm）裱畫框，題名為「鐘馗山林神威」，署名為「范曾」。鑑定價為15萬元，起拍價10.5萬元，保證金為10500元，增價幅度為1000元（以及其整倍數）。

競買公告中提到，交付時以現狀交付為準，未標明的瑕疵不在拍賣承擔範圍，該資產屬於刑事移送財產，請各競買人自行聯繫法院看樣、辨別真偽。烏蘭察布市中級人民法院不對本次拍賣標的物的真偽、成色、材質、品質做任何的承諾、不承擔真假、不承擔好壞、若參與競拍則視為對拍賣品有瑕疵均詳細了解並接受。

《極目新聞》報道，在中國嘉德2024年春季拍賣會上，一幅范曾所作的鐘馗圖以97萬7500元成交，其題識為鐘馗神威、壬辰、十翼范曾；鈐印為范曾、肖形印、桃花源中人，畫作中的鐘馗形象與此次拍賣的鐘馗高度相似。

今年8月，87歲范曾「失聯」一度引起關注。8月16日，范曾女兒范曉蕙在個人微博發布聲明，稱父親被其妻徐萌帶離住所後失聯，住所被貼封條，庫房珍品被搬走，部分老員工被辭退，且徐萌曾威脅員工不得外泄消息。

雅昌藝術家網公開資料顯示，范曾1938年生於江蘇南通，是中國書畫大師，著名國學家、詩人。擁有北京大學講席教授，中國畫法研究院院長，英國格拉斯哥大學、加拿大阿爾伯塔大學名譽文學博士，中國藝術研究院博士生導師、終身研究員，南開大學終身教授，南開大學文學院、歷史學院博士生導師，南通大學終身教授等多個頭銜。

2012年，范曾位居胡潤中國藝術榜首位，隨後又多次上榜。中國在世藝術家中，范曾被譽為「最貴的畫家」之一。

據報道，范曾有多幅作品均以過千萬的價格成交，包括北京歌德2011年拍出的《靈泉道風圖》（1991年作），成交價1840萬元；北京銀座2013年拍出的《廣陵散》（2004年作），成交價1575.5萬元；中國嘉德2010年拍出的《竹林七賢圖》（1988年作），成交價1568萬元。