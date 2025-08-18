國畫大師范曾被指失聯後｢報平安｣　內媒引消息：家裡兩班人內鬥

87歲高齡的中國當代書畫大家范曾，近日陷入失聯傳聞。8月16日，其女兒范曉蕙在微博發文，直指父親被第四任妻子徐萌帶離住所後失聯，住所被貼上封條，庫房珍品被搬走，部份老員工遭辭退，並透露徐萌曾威脅員工不得外泄消息。此事迅速引發網絡關注。



《文匯報》報道指，17日從一位與范曾關係親近的朋友處了解到，范曾目前一切安好，正在閉門寫書，「他本人感謝大家的關心」。



內媒《第一財經》17日報道則指，去年4月，范曾宣布與自己相差50歲的徐萌走進第四段婚姻。一年多時間，家族矛盾被置於台前。北京藝術品投資界人士對《第一財經》說，這件事背後是「家裡頭兩撥人內鬥」。

據早前報道，小紅書上一個名為「范一夫」的帳號早前發文稱「老爺子來看畫展」，被外界視為對近日有關范曾傳聞的一種回應。帖文配上范曾在徐萌陪同下看展的照片，IP地址顯示為法國。該帳號未經實名認證，帖文亦未標明展覽時間地點。照片中另有一名男子，被認為是范曾第三任妻子張桂雲的兒子范一夫。

北京范曾藝術品有限公司回應相關傳言是「假的」，屬於「謠言」。

公開資料顯示，范曾1938年出生於江蘇南通，師從吳作人、李可染、李苦禪等名家，兼具文史修養與繪畫才華，被譽為「近代中國十大畫家之一」，並與馮其庸、袁行霈並稱「國學三大師」。

1998年，范曾畫作《麗人行》在香港拍出1200萬港元，2011年《八仙圖鏡心》更以6900萬元成交。《竹雀圖》也在香港一次秋季拍賣會上，以4055萬港幣成交。據胡潤中國藝術榜，2019年范曾作品成交額達1.58億元人民幣，被視為「中國最貴在世畫家」。

此外，其作品也被國際許多美術館、博物館收藏，例如《靈道歌嘯圖》等由日本岡山范曾美術館收藏、《八仙圖》等由中國美術館收藏、《秋聲賦》等由英國伯明罕博物館收藏。