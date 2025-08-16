87歲書畫大師范曾疑失聯　網傳被小50歲新婚妻捲走20億字畫古董

2024年，86歲中國知名書畫家范曾宣布再婚，第四任妻子是小他50歲的主播徐萌。他曾公開書法親筆信稱「徐萌女士無微不至的關愛，使我身心全面康復」，並稱這是「藝林佳話，此足徵矣」，當時這段忘年戀受到許多網民的關注。



近日有知情者報料稱，87歲著名書畫大師範曾的37歲妻子徐萌近日分多次搬空其宅中收藏字畫、古董，總價值超20億。有熟人試圖警告了范曾，卻發現電話無法打通，依據老人身體狀況，疑似已被徐萌控制。



該知情者透露，徐萌與範曾結婚僅一年，在婚姻持續期間，徐萌多次出軌，更和同情夫做局，將耄耋之年的範曾作為圍獵目標，據媒體報道，范曾的多幅作品都被拍出過億元天價，成交價最高的作品《琴棋書畫》賣到4.3億。



身價10億！86歲書畫大師范曾再婚年輕妻 讚「她使我身心康復」

10億身家86歲國畫大師范曾娶「小50歲主播」 甜曬嬌妻激罕性感照

+ 19

90後的徐萌是中國交通廣播的主持人，2015年畢業後入職《汽車之家》，成為《車裏車外》的實習主持人。

2016年年底，汽車之家的電台停播，徐萌離職進入了中國交通廣播電視台，繼續擔任主持人，主持節目《汽車風雲》，對於汽車領域的文化非常熟悉。

儘管兩人相差50歲，據男方透露，兩人因相處一年多有感情基礎，徐萌經常照顧他，最終兩人決定結婚。

范曾畫作曾在香港賣出4055萬元港幣

范曾被稱為中國書畫巨匠，與馮其庸、袁行霈並稱「國學三大師」。他繪畫上成就斐然，獲得過無數的榮譽。畫作拍賣市場最高天價破億，外傳身價超過10億元人民幣。范曾還曾擔任過多個社會職務，包括中國美術家協會副主席、中國書法家協會副主席等職務。

綜合媒體報道，范曾作畫擅長人物畫，作品被國際許多美術館、博物館收藏，例如《靈道歌嘯圖》等由日本岡山范曾美術館收藏、《八仙圖》等由中國美術館收藏、《秋聲賦》等由英國伯明罕博物館收藏。

據了解，他的畫作在拍賣市場多次創下天價，其中《竹雀圖》在香港一次秋季拍賣會上，以4055萬港幣成交。