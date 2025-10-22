貴州無繩笨豬跳取消開放　工作人員收緊急通知：安全性還需評估

即將對公眾開放的貴州花江峽谷大橋「無繩蹦極」項目（笨豬跳；高空彈跳；Bungy Jump），因相關測試影片引起的網絡輿論關注度太高，該項目的工作人員接到緊急通知，「無繩蹦極」還需進行安全評估，原定於10月23日正式對公眾開放的安排已取消，具體開放時間有待通知。



據此前報道，「無繩蹦極」收費1699元（人民幣，下同），體驗者不會繫上繩索，而是直接從平台躍下，落至約160平方米的固定安全網。安全網可降至底部平台，供體驗者離開。

景區介紹，蹦極台到地面的高度是60米，項目提供20米至50米不等的跳躍高度，遊客可以自行選擇。60歲以上的長者、有心臟病或高血壓的遊客不能參加。該項目運營後由貞豐縣市場監管局與文旅部門對景區進行協作管理。

相關測試影片顯示，沙袋（紅圈示）從高處垂直墜落至下方安全網。（影片截圖）

相關測試影片顯示，沙袋垂直墜落，安全網因衝擊力晃動。（影片截圖）

貞豐縣市場監管局工作人員表示，已使用不同重量的沙袋測試，驗證安全網的穩定性與承載力，現場也配備了專業人員指導。「無繩蹦極」設有安全網和氣囊兩重設施保障，目前項目仍在安全測試和方案完善階段，不建議體重超過90公斤的遊客參與該項目。

貞豐縣文體廣電旅遊局工作人員稱，項目運營方已計算好跳躍範圍，確保2至3米內的跳躍落點實現全覆蓋防護，工作人員會監測風速，若天氣不適合蹦極，會將該項目關閉。

9月28日，世界第一高橋——貴州花江峽谷大橋建成通車。（新華社）

《紅星新聞》報道，10月22日，花江峽谷大橋旅遊區工作人員表示，目前沒有接到「無繩蹦極」項目開放的通知，不知道具體開放的時間。

有消息稱，「無繩蹦極」項目預計10月22日後正式對公眾開放。10月22日，該項目一位工作人員表示，因為網絡輿論關注度太高，前晚（20日）接到緊急通知，該項目安全性還在評估，之前確實定在10月23日開放，但目前他不清楚具體的開放時間，有待通知。