19歲女退簽MCN公司被判賠15萬　直言：16歲瞞母簽約　真的賠不起

安徽阜陽一名19歲少女阿惠（化名）因16歲時瞞著母親與MCN公司簽約，後來退簽，近日被法院判決賠償公司15萬元（人民幣．下同）。阿惠表示，當時年少無知，偷用母親身份證和銀行卡簽約，如今面臨巨額賠償無力承擔，向媒體訴苦：「我是真的賠不起。」



據阿惠介紹，2022年11月，16歲的她背著母親，拿著母親的身份證和銀行卡，與蕪湖一家MCN公司簽訂網絡主播合同。合同約定平台收益分成50%，阿惠前期分得40%，後期分得45%，其餘歸公司。

初期，她以聊天為主的直播內容，月收入最低僅1700多元；後期轉為戶外「下單」直播，觀眾刷禮物要求主播做出相應動作，收入最高時達2萬元。

直播時的阿惠。

2023年底，阿惠因不滿公司分成制度，提出離開並希望在家直播，遭公司拒絕後自行退出直播公會。隨後，公司以違約為由將其告上法庭。由於更換手機號碼，阿惠未能收到法院傳票，也未看到公告，錯過一審庭審，結果直到自己準備進行勞動仲裁時，始知被判賠償15萬元。

2022年，國家多部門聯合發布《關於規範網絡直播打賞加強未成年人保護的意見》，明確要求16至18歲未成年人從事主播需經監護人同意。

阿惠表示，自己簽約時僅16歲，屬未成年人，且無穩定收入，不應被視為完全民事行為能力人。她強調，父母離異後她隨母親生活，雖借用母親身份證和銀行卡，但母親對簽約毫不知情，因此提起上訴，「我那時候不懂事，偷拿了媽媽的身份證和銀行卡，公司的人和我朋友一起帶著我簽的」。

然而，蕪湖市中級人民法院二審認定，阿惠簽約時已年滿16歲，且以直播收入為主要生活來源，應視為完全民事行為能力人，維持一審判賠15萬元的判決。

阿惠透露，她兩年直播總收益約20萬元，但到手僅8萬多元。她表示願意服從判決，但無力一次性支付15萬元賠款，希望對方降低金額或允許分期還款。10月22日，內媒嘗試聯繫涉事MCN公司負責人，但電話未能接通。

對此，湖北賦兮律師事務所律師楊高華提醒，MCN公司在合同制定上經驗豐富，合同條款繁多且複雜，年輕人簽約前務必謹慎。他建議，十幾頁、幾十頁的合同，現場看很難理解，最好請法律人士審閱，發現問題若無法修改，「就不要簽字」。