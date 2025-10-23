32歲男子深圳「望郎歸」失聯6天後證實死亡　身高182生前身體良好

深圳大鵬半島「望郎歸」徒步路線再發生徒步者失聯事件。32歲男子鍾某軍失聯6天後，於周三（22日）下午在望夫石海邊被找到，但經搶救無效不幸離世。



報道指，鍾某軍身高1.82米，身體素質良好。事發當日，他身著黑色上衣，獨自前往「望郎歸」徒步，未與他人結伴。據其智能手表軌跡顯示，鍾某軍將車停在楊梅坑停車場後開始徒步，最後出現地點為大鵬半島西湧至天文台之間的「望郎歸」路線第三觀景台。閉路電視畫面顯示，10月16日中午12時45分至47分，鍾某軍在該觀景台向一名賣水的保安購買了3瓶水後離開，此後失去蹤跡。

鍾某軍在望夫石的海邊被找到。（大象新聞）

鍾某軍。（大象新聞）

據「10月16日望郎歸失聯人員鍾某軍救助群」公告，其手機信號最後出現地點同樣在西湧至天文台之間，與監控畫面時間吻合。

「望郎歸」路線位於大鵬半島南澳鎮楊梅坑村與東湧村之間，地處大雁頂左側，因巨石形似女子遠眺海面盼夫歸來而得名。這裡擁有360度無死角海景，是深圳陸地最東端，也是觀賞日出的絕佳地點，近年來成為戶外愛好者熱門打卡地。

「望郎歸」路線位於大鵬半島南澳鎮楊梅坑村與東湧村之間。（大象新聞）

鍾某軍失聯的林區。（大象新聞）

該路線有三條主要徒步道，一條為政府定期維護的主幹道，一條為歷史遺留小道，另一條為驢友長期行走開辟的小道。前兩條道路有常規巡護，山上偶有村民擺攤賣水。但由於該區域火山岩海岸地貌複雜，山間小路眾多，部分地段存在峽谷，未開放區域地形險峻，獨自徒步者一旦偏離主路，極易走失。

這也並非「望郎歸」首次發生失聯悲劇。今年8月10日，27歲貴州男子蔡磊在大鵬徒步時失聯，10月18日，其遺骸在「望郎歸」一處山林被發現，經其哥哥確認身份。