湖北女不服調職卻被經理掌摑兼抹辣椒油臉上　致結膜炎及焦慮抑鬱

湖北武漢26歲女子吳某近日向內媒爆料，稱因不滿就職物業公司單方面調崗，與部門領導王經理發生衝突。王經理涉嫌用沾有辣椒油的鴨脖手套抹其臉部，並對其施暴、掌摑，導致她耳鳴、焦慮抑鬱，目前已報警處理。王經理則回應稱，雙方確有衝突，但自己僅抹了吳某的臉，未到毆打程度，並表示若傷情鑒定有結果，願承擔責任。



據《紅星新聞》報道，吳某表示，她於2024年11月入職武漢一家物業公司，擔任售樓部物業接待客服。9月28日，公司發出《調崗通知書》，以工作表現為由，將她調至另一項目，聲稱薪酬待遇不變。吳某質疑新崗位薪資結構不明，擔心被變相降薪，次日書面要求公司說明調崗依據及薪資詳情，否則視調崗無效，將繼續在原崗位打卡上班。

然而，公司隨後關閉吳某的打卡權限、將其移出工作群並收回工服，導致她只能穿便服上班，無法正常履職。吳某稱，領導要求穿便服期間不得在崗位走動，她只能待在休息室。10月13日，王經理要求吳某離開休息室，雙方發生爭執。

吳某描述，當時王經理直接撲了上來，把鴨脖的辣椒油抹到自己臉上，包括眼睛裏、衣服上、頭發上，抹了兩次。之後她被扇了兩巴掌，緊接著對方直接拽著她的頭髮，把她從沙發拖到地上再拖到休息室門口，「我直接被拖倒跪在地上。期間我沒有還手，我站起來之後她又開始拽我頭髮並把我的頭往櫃子上撞，當著其他員工的面打」。吳某表示，感覺顏面受損，受到歧視，之後整個人抑鬱焦慮，整宿整宿睡不著，心臟跳得特別快。

吳某提供了衝突現場的部分錄影。（紅星新聞）

吳某還提供了衝突現場的部分錄影。影片顯示，王經理伸手朝吳某臉部方向，伴隨「啪」聲，吳某說「你居然敢打我」，其面部發紅，衣物沾滿辣椒油。另一段片段顯示，王經理拉扯吳某頭髮，將其頭撞向櫃子。吳某稱被拖倒時手機甩飛，未能錄下全過程。

事發當天，吳某報警並前往醫院就診。病歷顯示，她因辣椒油刺激導致結膜炎、角膜上皮損傷，伴頭痛、惡心，住院4天後診斷為右耳神經性耳鳴、感音神經性聽力喪失、後循環缺血及焦慮抑鬱狀態。

王經理拉扯吳某頭髮。（紅星新聞）

10月22日，吳某表示身體基本恢復，但心理創傷未癒，仍在尋求公道。她稱王經理多次將其微信拉黑，僅於10月14日發送《再次限期到崗通知》後再次拉黑。吳某已請病假，並希望公司就暴力事件給予說法，但尚未收到警方立案通知。

吳某的微信被王經理封鎖。（紅星新聞）

王經理接受採訪時表示，吳某與公司的勞動糾紛與她無關，吳某應找人事部門解決。她稱吳某工作表現不佳，曾公開詆毀同事，且長期佔用休息室影響他人。10月13日，她在休息室吃鴨脖時與吳某談話，試圖解決員工投訴，但被吳某激怒，於是用沾有辣椒油的手套抹其臉部，並拉扯讓其離開。她否認毆打吳某，強調休息室無監控，吳某錄下的視頻不完整，若傷情鑒定確認，她願承擔責任。

記者聯繫涉事公司，公司表示已知曉事件，警方已介入，但不便透露更多詳情。武漢市公安局硚口分局宗關街派出所則未接受採訪。