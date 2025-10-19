內蒙女遭認識僅3天客戶劫殺拋屍　兇手已伏法

2023年3月，內蒙古男子李某向認識僅3天的林女士借錢，對方拒絕後，他竟搶劫殺人後拋屍，並潛逃到外省，落網後聲稱自己是激情犯罪，妄圖減輕刑罰。同年11月，法院一審以搶劫罪判處李某死刑，他不服上訴，但二審維持原判。經最高人民法院核準同意後，日前，李某被執行死刑。



《檢察日報》近日披露此案案情。2023年3月25日下午，從事POS機推廣業務的林女士收到一條微信消息後便出門見客戶，直至次日凌晨也沒回家。林女士平日生活有規律，晚回家一定會向父母報備。家人懷疑她遇到危險，次日到公安機關報案。受理案件後，公安機關邀請土默特左旗檢察院依法介入，引導偵查取證。

經調取林女士的社交軟件數據，一個名叫李某的人引起民警的注意。林女士失蹤當日，李某以想辦理一台POS機為由，添加林女士為微信好友，並約其見面。公安機關遂將李某列為重點嫌疑對象。

示意圖。（cfp）

土默特左旗檢察院提出從客觀證據入手，全面收集雙方通信數據以及活動軌跡、車輛行駛軌跡的取證思路，引導公安機關偵查。最終，民警在烏蘭察布市一村莊廢棄地窖內發現了林女士的屍體。此後，民警根據線索輾轉多地，同月拘捕李某。

李某到案後供稱，案發當天，自己向林女士借錢，對方沒有答應，便與之發生爭吵，用繩將林女士勒死後拋屍。面對訊問，李某始終辯稱自己是激情殺人。

2023年4月14日，土默特左旗檢察院以涉嫌故意殺人罪對李某作出批准逮捕決定。公安機關偵查終結後將該案移送審查起訴，同年7月，土默特左旗檢察院以李某可能被判處無期徒刑及以上刑罰為由，將該案報送呼和浩特市檢察院審查。

示意圖。（CFP）

呼和浩特市檢察院辦案組審查認為，李某是否為有預謀作案以及作案動機存疑，其激情殺人的供述內容不符合生活經驗和邏輯。

首先，李某與林女士認識僅3天，除辦理POS機業務外，沒有任何往來，李某對借錢被拒應有心理預期，因被激怒殺人，令人難以理解。其次，李某找到一處待租院落，從房東處借走鑰匙，案發後又以「沒看中」為由將鑰匙退還房東。再者，李某用於捆綁林女士的尼龍繩、蛇皮袋等均於案發當日上午購買。上述證據均指向李某可能是有預謀作案。

經向銀行調取李某的征信報告，辦案組查明其曾在多家銀行、金融公司辦理多筆個人消費貸款，貸款數額巨大，且部分貸款的違約期數已達到兩期，表明其經濟狀況不佳。同時，李某的朋友確認其沒有固定工作，收入不穩定，且其在案發前背負巨額債務，曾向身邊多名親友借錢，經濟十分拮据。

此外，辦案組還引導公安機關開展補充偵查，確認李某可以通過窺得的密碼打開林女士的手機，指向李某具有謀財動機的證據得到進一步補強。

在多方證據下，李某犯罪事實逐漸清晰。2023年3月25日，李某預謀搶劫殺害林女士，事先準備作案場地及工具，以激活POS機為由，約林女士到出租屋，控制對方並索要錢財未果後，用工具勒對方的頸部致其死亡。當李某發現林女士微信賬號餘額較少後，便關閉其手機，駕車拋屍後逃離現場。

2023年8月，呼和浩特市檢察院改變案件定性，以搶劫罪對李某提起公訴。經審理，李某已經受到法律制裁。