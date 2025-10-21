山東女婚禮2月後欲退婚怕招閒話　誘使男方墮井亡　已被執行死刑

據山東省菏澤市中級人民法院布告，舉辦婚禮僅兩個多月後，山東菏澤女子劉某因不想與丈夫共同生活，又擔心退婚，村民會說她父母的閒話，便預謀殺害丈夫，並最終致丈夫墮井身亡。2025年9月26日，菏澤市中級人民法院將劉某押赴刑場，執行死刑。



2023年3月17日，劉某與同歲村民柳某（化姓）舉辦婚禮。後來，劉某不願與丈夫共同生活，可是又擔心退婚的話，村民會說她父母的閒話，便預謀殺夫。同年5月28日，丈夫柳某告訴劉某，次日晚上去劉某父母家吃飯，劉某便產生了讓丈夫酒後服用安眠藥、將丈夫推入機井致其溺亡的念頭。

示意圖。（CFP）

5月29日，劉某到藥店購買複方地西泮片一盒，後又以向機井內拋硬幣解夢為由，哄騙丈夫一起外出找井。當晚，柳某在劉某父母家吃飯飲酒。21時20分許，劉某駕車載丈夫返家途中，以服用藥物解酒之名，將事先購買的6片複方地西泮片哄騙丈夫服用。22時許，劉某將車停在事先尋找的機井旁，誘使、強迫丈夫下機井撈魚，意圖使丈夫墮井淹死，丈夫在下機井過程中墮入井內。

丈夫先後4次請求劉某喊人施救，但劉某數次駕車往返，並未找人施救。次日凌晨2時許，劉某蓋上井蓋後逃離，柳某終因缺氧窒息致呼吸循環衰竭死亡。

山東省菏澤市中級人民法院審理後認為，劉某為滿足私慾，預謀殺人並致人墮井死亡，犯罪動機卑劣，情節惡劣，後果嚴重，罪行極其嚴重。一審以故意殺人罪，判處劉某死刑，剝奪政治權利終身。劉某上訴，山東省高級人民法院駁回上訴，維持原判。

經最高人民法院覆核，菏澤市中級人民法院於2025年9月26日將劉某驗明正身，押赴刑場，執行死刑。