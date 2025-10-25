甘肅公廁改建為咖啡店遭封　官方稱違規　網民心痛老闆投資打水漂

甘肅慶陽正寧縣一處公廁早前被改建為咖啡店，之後被查封，引發關注。事件近日有新進展，據內媒周五（24日）報道，涉事咖啡店已拆除門頭和燈箱，店內設備將陸續搬離，建築是否恢復公廁功能尚在研究中。



涉事咖啡店為某品牌連鎖店，位於正寧縣南大街一棟建築一樓，該處原為政府補助建設的公共廁所，二樓為洗浴中心。報道指，該建築由個人代建並營運，合約明確規定不得改變用途。然而，經營者擅自拆除廁所設施，改建為商鋪並出租或自營，未提交用途變更申請或獲得規劃許可。近日，正寧縣住建局及城管局依據相關條例和合同，對該咖啡店貼上封條，查封處理。

公廁（上）被改建為咖啡店（下）。

事件在網絡引發熱議。部分網友認為，公廁改建咖啡店令人難以接受；也有人同情經營者投入的裝修成本，認為新店與原公廁無關；還有網友指出，若改建違規，店方應承擔責任。

周五，當地居民向內媒表示，咖啡店封條已移除，門頭和燈箱被拆除。一名知情人士透露，承租方與咖啡店經營者已達成協議，店內設備將陸續搬離。正寧縣成立工作組進一步調查，住建局與城管局正研究是否恢復該建築的公廁功能。

咖啡店門頭燈箱已拆除。（極目新聞）

正寧縣一權威部門人士表示，該建築於2004年建成，屬市政設施，改建行為確屬違規。該人士強調，咖啡店經營者為外省人士，其投資創業有助於當地市場活力，相關部門將提供支持。咖啡店後續可能重新選址開店，但具體地點尚未確定。

咖啡店品牌方客服表示，因產權問題，該店不符合加盟條件，未正式營業，也不會通過審核，目前正與正寧縣相關部門及加盟商對接處理。內媒嘗試聯繫承租方及咖啡店經營者，未獲回覆。縣住建局及城管局對調查進展亦未作詳細回應。