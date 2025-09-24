樺加沙｜4口家柴灣觀浪3墮海　漁民父子路過勇救人細節曝光

超強颱風「樺加沙」襲港，昨午（23日）有一家4口在8號風球下在柴灣嘉業街防波堤觀浪，母親與5歲兒子被大浪捲走，父親跳海救人，3人其後由船家及趕至的消防員救起，同送至醫院。內媒報道，救人的船家為一對途經該地的「港澳流動漁民」父子。



救人的港澳流動漁民父子。（Threads @amberleehk）

救人情況。（深視新聞）

根據資料，「港澳流動漁民」指在珠江口與香港、澳門之間勞作生活的漁民，是同時具有香港（或澳門）和廣東省雙重戶籍的漁民。

綜合內媒報道，救人的父子分別是父親梁北喜及兒子梁浩賢。梁北喜為港澳流動漁船「深南3133」的船東。

梁北喜表示，他當時正與兒子駕駛小艇，運送輪胎為漁船開展防颱加固工作。途經該海域時，父子倆聽聞岸上傳來急促呼救聲，立刻暫停原定工作，第一時間駕艇駛向遇險地點。

父子15分鐘內將男童和母親救起

梁北喜形容：「當時沒有很大的風，看見落水的母子倆，下意識就過去救人了，也沒有多想什麼。」最終在15分鐘內，成功將落水的小孩和女士救起，並安全送回岸邊。而另外一名落水的男子則由趕到的消防員救起。

梁北喜形容，「整個救援過程緊張驚險，但是我跟兒子都不怕，果斷跳下去把他們一家救上來了。」

深圳市港澳流動漁民協會副會長兼秘書長程革表示，梁北喜、梁浩賢父子身為港澳流動漁民，在險情面前不顧自身安危、挺身而出的救死扶傷精神，值得高度讚揚。

該協會將向省協會和深圳市海洋發展局報告，屆時協會將對二人予以嘉獎，以表彰其見義勇為的義舉。

據早前報道，事發在昨日下午約3時25分，一家4口在仁孚港島汽車中心對開防波堤上觀浪，38歲姓李母親與5歲兒子被大浪捲走，40歲姓甄父親跳海救人。3人由船家及趕至消防救起，被送往東區醫院搶救，惟母子二人昏迷；一同觀浪的9歲女兒則無恙。

▼嘉業街墮海意外救援情況▼



超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，3人均由附近船家及消防救起。（楊凱力攝）

▼嘉業街墮海意外現場▼



現場為柴灣嘉業街60號對開。