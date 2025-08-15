真假難辨？AI都𢯎晒頭　安徽29歲男撞樣溥儀爆紅：命運送的禮物

安徽一名29歲男子，因長相與末代皇帝溥儀頗為相似，而在網絡走紅。其不僅在出現在故宮時，被誤認為是景區NPC；還能以假亂真，連AI都𢯎晒頭。



付強。（封面新聞）

付強拍攝的復古照片。（封面新聞）

據《封面新聞》報道，1996年出生於安徽的付強，曾經從事過地產銷售、廚師、發傳單等多種工作。2024年，付強因一條在故宮拍攝的影片意外爆紅，從此專職投身自媒體創作。如今，他還以「小溥儀」的形象活躍於網絡。

付強憶述，十幾歲時就被人說過自己長相與溥儀很像，「當時沒當回事」，但步入社會後，長相一度成為他的困擾。短影片平台剛興起時，很多人都認為其可以靠「長相」吃飯。不過，付強說「我是個性格內向的人，不好意思露臉，朋友圈也很少發。」

直到2024年，付強在故宮拍攝的一條影片意外爆紅，網民紛紛留言「太像溥儀了」，相關影片的瀏覽量達到逾一千萬。大量網民的關注讓他覺得，自己可以通過記錄日常嘗試自媒體創作。

付強和溥儀究竟有多像？他將自己拍攝於天壇的照片發送給AI，並詢問照片中的人物是誰，竟獲回答「這是溥儀」。照片中的付強，佩戴黑色圓框眼睛，身穿中山裝。

溥儀。（網上圖片）

付強拍攝的復古照片。（封面新聞）

付強的長相連AI都𢯎晒頭。（封面新聞）

今年起，付強搬到北京生活居住，日常會到北京的街頭巷尾，拍下路人看到自己的反應，相關影片讓他在網絡上收穫了60多萬個關注。為了神似溥儀，他還會研究與之相關的歷史資料，還收到浙江橫店影視城、天津張園等多地的邀約，去體驗拍攝。

人紅是非多，面對網絡上如「清朝餘孽」等的負面評論，付強排解的方式就是「不看」，「互聯網就是這樣，再好的內容也會有人不喜歡，我只專注做好自己想做的事。」

付強說，曾經會因為長相困擾，而今這成了他在互聯網賽道獨一無二的優勢，這也讓他相信，這般長相是命運送給他的禮物。

值得一提的是，付強還有一個弟弟。他說，弟弟的長相也緣分一般地神似溥儀的弟弟溥傑，未來或許還將邀請弟弟同框出鏡，一起創作更多的「歷史彩蛋」。