深圳機場｢逼殘疾人連滾帶爬｣　鄭智化發文再控訴　登機監控曝光

10月25日，台灣歌手鄭智化在微博發文怒批深圳機場對待殘障人士「無人性」，逼行動不便乘客「連滾帶爬」登機。機場方面深夜道歉，承諾立即改善。26日，鄭智化登機的監控片段曝光，網民輿論隨即出現兩極情況。



影片中，鄭智化坐著輪椅，在登機車的協助下升至機艙門口，惟登機車與機艙門並不齊平。其後，鄭智化與工作人員溝通後，一人攙扶著鄭智化，並將其腿部抬高挪進機艙，最終在機艙內外工作人員的幫助下進入機艙。

該畫面公布後，有細心網民發現，流出的監控影片經過剪輯，鄭智化登機的過程少了數十秒，質疑深圳機場在「洗白」。但也有網民認為，「鄭智化的表述過度誇大」「原來這叫沒人幫啊」「受傷害的是幫助了他的工作人員」。

鄭智化再發長文指：非偶發事件

雖然深圳機場致歉，鄭智化也在26日發文表示，不會在追究此事。但由於網絡輿論持續，鄭智化再度發佈長文，直指這次事件並非偶發，而是長年以來親身經歷的積累。自己常在大陸各地巡演，對機場的無障礙環境體會深刻，甚至屢次遭到不友善對待與刁難。

他表示，理解安檢程序的重要性，但希望工作人員也能有同理心，「殘疾人也是人，我們是旅客，不是罪犯！」他批評部份機場人員態度苛刻、缺乏同理心，令人心寒，「這些近乎刁難的行為，真是舉世罕見、讓人腦洞大開。」

鄭智化亦提到這次深圳機場遠機位無廊橋的問題，表示理解航站樓資源有限，惟這次「升降車不是幫你上飛機，而是刁難你上不了飛機。」對此，深圳機場在致歉文中解釋，「由於在旅客上機和貨物裝載的過程中，飛機會出現上下移動，為防止保障設備刮碰飛機，根據安全操作規範，登機車與飛機艙門需保持20cm的高度差，由此給輪椅旅客進入客艙帶來不便。」

鄭智化事件引發內地無障礙設施大討論

鄭智化的這次事件，在內地引發了罕見的關於殘疾人基礎設施的討論，《第一財經》發文表示，「鄭智化的吐槽，值得每個城市聽見」；《新黃河》亦評論指出「鄭智化的尊嚴是我們共同的底線」，表示對遭遇不幸之人的態度，直接反應城市的文明底線，如果弱勢群體的尊嚴與權利得不到保障，那麽其他肢體健全之人的尊嚴與權利也很難得到根本保障。

值得注意的是，今年12月8日至15日，全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會將在粵港澳三地舉辦，而深圳將舉辦閉幕式。鄭智化事件對深圳來說正是一個重要的提醒，要如何建設一個真正「以人為本」的城市，建設一個殘障人士放心自由出行的無障礙友好城市，讓深圳速度與文明不僅僅體現在經濟發展上，更體現在城市的溫度與包容上。

當20cm的高度差被補齊，當「盲人道」道道相連，當導盲犬能夠自由出入，當每一位市民遊客無論身體狀況都能有尊嚴地、便捷自主地抵達任何想去的地方，或許才是對深圳文明、深圳精神最好的詮釋。

網民評論兩極：



最可怕的是對他的照顧變成了應當和理所當然，稍微照顧不到位就破口大罵。一點謙卑之心都沒有，還要求多多。



全社會照顧弱者就是理所當然，老弱婦孺、病殘者普遍被照顧才是社會文明的體現。



公共服務的對象是全民，其中也包括殘障人士。這是體現一座城市文明程度的標誌之一。以人為本。



他根本不是把自己當做普通的殘障人士看待，他認為自己是名人，認為名人就該享受不同於一般人的特權



他完全可以好好說話，提出整改意見，而不是用「沒人性」「連滾帶爬」這類誇張的詞彙。的確是缺少無障礙通道，不是很懂那個落差，但不是可以放個墊板墊塊之類的



這段監視器直接從30秒跳到了58秒，中間這半分鐘是不是發生什麼事？

