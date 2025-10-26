歌手鄭智化怒斥深圳機場「沒人性」　連滾帶爬登機　機場深夜致歉

昨日（10月25日）下午，台灣歌手鄭智化在微博發文，稱深圳機場對殘疾人的態度沒人性，升降車離機門地板25公分，他的輪椅推不進飛機，腿也跨不進機艙門，操縱升降車的司機完全不願把升降板提高，冷眼看着他連滾帶爬進飛機。昨日深夜，深圳機場發布微信公眾號對事件表示歉意，將持續改進優化。



台灣歌手鄭智化以《星星點燈》、《水手》等經典作品而家喻戶曉，他因罹患小兒麻痺症而不良於行，一直以來都以輪椅代步。

鄭智化在貼文中直言，「深圳機場對殘疾人的態度是最沒人性的」，「我已經算是一個有涵養的人，但是對這種沒人性的行為跟態度，我忍無可忍！」他的遭遇，也引發網民廣泛關注與同情。

不少網民留言分享類似經歷，直言「感同身受」。也有網民表示難以置信，「深圳不應該是這個水平，應該予以重視。」還有呼籲，希望以此次事件為契機，推動各大機場完善無障礙設施，真正落實對殘疾人的人性化服務，「人性化真的不是嘴巴上說說，是各方面的細節展現。」

昨日深夜，深圳機場也在微信公眾號發文致歉，表示對鄭智化先生今天反映的情況，深圳機場高度重視，聯合航空公司對現場保障情況快速進行了核實。

鄭先生於10月25日下午從深圳乘坐深航ZH9073航班前往台北。因該航班前序航班到達時，國際及地區航班近機位資源已飽和，深圳機場安排該航班遠機位停靠。為方便乘坐輪椅的旅客登機，深圳機場安排行動不便旅客登機車進行保障。由於在旅客上機和貨物裝載的過程中，飛機會出現上下移動，為防止保障設備刮碰飛機，根據安全操作規範，登機車與飛機艙門需保持20cm的高度差，由此給輪椅旅客進入客艙帶來不便。最終，在1名航司地服人員和1名機組人員協助下，鄭先生通過登機車安全進入客艙。

深圳機場致歉文中公開監控畫面。

針對這次登機保障出現的不足，深圳機場聯合航司立行立改，進一步完善輪椅旅客服務保障流程和措施：自10月25日晚間起，將為有輪椅旅客的航班盡可能提供廊橋靠接保障，對於確實無法靠橋的航班，輪椅旅客現場保障人員數量由1名增加至2名，強化現場保障能力；試點啟用前期已研發測試的有一定坡度的登機連接裝置，解決行動不便旅客登機車及廊橋與飛機艙門高度差給輪椅旅客登機帶來的不便，更好地幫助旅客安全順暢登機。

對於此次服務保障帶來的不便，深圳機場再次表示歉意。深知機場服務與旅客預期還有差距，將認真聽取意見建議，持續改進優化，努力為廣大旅客出行提供更加順暢、舒適、便捷的體驗。