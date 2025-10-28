初中學歷娶美國博士被質疑吃軟飯　河南漢霸氣回擊：我收入也不低

周一（27日），一則河南農村初中文憑男子吳彥舉與美國博士妻子吳愛美（Amy Thames）的跨國婚姻故事刷屏網絡，引發萬千網友熱議。絕大多數人為這段「純美愛情」讚好，讚歎無需房子、車子、彩禮的真摯結合；但也有少數聲音質疑男方「你小子是一點也不想努力」，質疑他「吃軟飯」，甚至有讀者致電報道事件的內媒，擔憂此類報道鼓勵「通過跨國婚姻實現自身階層跨越」。對此，吳彥舉大方回應道：「其實，我的收入也不少；另外，男主內也是在為家庭做貢獻，不存在吃軟飯。」



吳彥舉分享與美國博士妻子吳愛美（Amy Thames）的跨國婚姻故事，卻引起部分網友質疑。（極目新聞）

據報道，吳彥舉1981年生於河南農村，家境貧寒，幼時與牛馬同住一屋。他自幼發奮讀書，初中時在300多人的年級穩居前五，卻因家貧輟學。1999年，18歲的他在山上做苦力時，一隻眼睛被石子劃破晶狀體。父母湊4000多元人民幣為其植入人工晶體，雖外觀無異，但視力嚴重受損，連視力表最大字母「E」都看不清，近距離僅見模糊人影。

2004年，吳彥舉赴新疆按摩店當技師，次年9月結識剛本科畢業、背負數萬美元貸款的美國女子吳愛美。兩人相戀不足半年，2005年3月在無房無車、無彩禮、無酒席的情況下領證結婚。婚後數月，吳彥舉雙親因重病相繼離世，夫妻直至3年後才補拍婚紗照。

兩人相戀不足半年，2005年3月在無房無車、無彩禮、無酒席的情況下領證結婚。（極目新聞）

吳彥舉稱，這麽多年來，夫妻二人互相恩愛，相互扶持，努力經營，才過上了想要的生活。2005年婚後，他們離疆赴廣州，2009年轉戰南京，後短居美國，最終定居上海。如今，吳愛美任上海國際學校幼教老師，博士論文已通過答辯；夫妻育有一對優秀女兒。吳彥舉則歷經開店、房產中介等多職，並涉足股票與實體投資，「我的收入也不少，所以不存在吃軟飯」。

夫妻二人已結婚20年。（極目新聞）

吳愛美補充，家庭貢獻不只看誰賺錢多，她本人工作忙，兩個女兒基本由丈夫帶大，且家務全包，還不請保姆，很辛苦。她強調，關鍵是丈夫很有投資眼光，「我的工資卡都是交給他管理，很放心的」。

吳彥舉強調，婚姻需經營，各自發揮所長，方能和諧美滿。摒棄「男尊女卑」舊念，男方主內、育兒、支持伴侶事業，即為對等責任。因此，他認為，若僅收入低於女方，不算吃軟飯；真正吃軟飯者，乃逃避義務、完全依賴且無擔當之人，「如果重新回到20年前，老婆還是會毫不猶豫地選擇我，這不只是運氣的問題」。

吳家一家四口幸福美滿。（極目新聞）

最後，對於「炫耀」質疑，吳彥舉澄清，分享經歷旨在鼓勵挫折中人自強不息，努力了就會有改變，要相信自己，「其實我炫不炫耀有什麽區別，我發出來不是讓你們羨慕的，能理解的人才會受益」。