北京警方搗破「偽鈔工坊」　15名「00後」家用打印機狂印250萬

近日，北京警方破獲一起造偽鈔案，15名「00後」通過境外軟件，學習造假技術後，用家用打印機造出250萬人民幣偽鈔，引發熱議。



據央視新聞報道，日前，北京警方在工作中發現了一筆奇怪的交易。交易中涉及一張假幣母版的圖片，警方判斷，買家很可能在印製假幣。根據這條線索，警方順籐摸瓜，抓獲15名犯罪嫌疑人，搗毀8個貨幣偽造窩點，繳獲250多萬元假幣（人民幣，下同）。

從警方提供畫面可見，假幣面值包括100、50、20、10元紙幣，紙幣還會被做舊如使用過一般。

+ 1

北京市公安局經偵總隊四大隊中隊長趙全生介紹，印製假幣它必須有這張模板，才能通過這張模板購買相應的設備、器材，才能打印。「我們沖進去的時候，窩點的打印機還在唰唰轉著，一張張嶄新的百元大鈔都從那個機器嘴里邊吐出來，空氣中彌漫著的都是墨水的味道。」

據介紹，這起案件中的犯罪嫌疑人均為「00」後，甚至還有未成年人。他們先通過境外軟件學習造假技術，後使用打印機生產假幣，再利用虛擬幣結算的方式進行銷售。犯罪嫌疑人不僅自己生產，還傳授造假技術，從中牟利。