內地早教軟件 ｢寶寶巴士｣推送成人廣告　官方致歉：審核疏漏

內地有網民反映，打開一款名為「寶寶巴士兒歌」APP時，開屏時會跳轉到低俗成人直播等不適合兒童觀看的第三方廣告。10月29日上午，寶寶巴士致歉，稱問題廣告是第三方平台接入廣告，審核過程中難免存在疏漏。



推送的廣告。（影片截圖）

推送的廣告。（影片截圖）

近日，有網友反映，在打開一款名為「寶寶巴士兒歌」的APP時，開屏會跳轉到含有成人內容的直播等不適合兒童觀看的第三方廣告，引發關注。當事網友還稱，這部手機平時主要由孩子使用，近期發現手機中無故多出多款陌生軟件，之後才發現可能是孩子在APP內誤點廣告所致。

不少網民表示擔憂：「好多有孩子的家庭應該都使用過寶寶巴士吧。如果這裏面也存在貓膩，那確實影響很大很壞啊，想想都後怕。」「軟件開屏廣告自動跳轉，真的沒有部門可以管嗎？」「小孩的app就不應該有廣告！小孩是彈出啥就點啥，我家小孩最多下載了大幾十個亂七八糟的app。」

涉事軟件。（截圖）

推送的廣告。（影片截圖）

10月28日，寶寶巴士品牌客服表示，非會員狀態下APP內確實會展示由第三方平台投放的廣告，但平台會對廣告內容進行審核監督。審核過程中難免存在疏漏，如出現低俗等不適宜的廣告，屬於「異常情況」，將反饋至技術部門進行排查處理。

10月29日上午，寶寶巴士相關負責人回應稱，針對此次廣告事件暴露出的漏洞與不足，公司立即進行整改與優化：第一時間下線了相應平台上的所有廣告，並及時與平台溝通，完善廣告主的審核和屏蔽機制；針對廣告平台無法監控的廣告主，寶寶巴士自行研發了廣告強制攔截功能，對其實施強制攔截。