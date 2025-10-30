有片｜成都大爺大媽無視勸阻瘋搶馬拉松賽礦泉水 主辦方稱已報警
撰文：許祺安

綜合內媒報道，10月26日，2025成都馬拉松剛一結束，補水點的礦泉水就遭到周邊路人哄搶。主辦方表示，已經就此事報警，後續會有公安介入。
影片顯示，成都馬拉松賽後一處補水點，多箱未開封礦泉水被多名中年男女搬走。賽會工作人員在現場大聲制止，影片可聽到「不要搬，不要搬。」，但未有效果。
一位現場志願者表示，在賽後收拾現場的時候，一些圍觀的大爺大媽就上來搬物資，裁判在旁邊喊不要搬，但大爺大媽還是在搬。還有志願者表示，現場除了礦泉水，香蕉、麵包等也被整件搬走，還有人騎電動車來搬，甚至一些醫療物資也差點被搬走。
10月28日上午，2025成都馬拉松主辦方工作人員表示，已經就此事報警，「我們這邊已經核實處理了，後續的話會有公安介入的。」
