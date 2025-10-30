自家20棵30年樹齡果樹疑因「防蚊」被清理　雷州村民討賠償未果

今年8月13日一早，廣東湛江雷州市沈塘鎮沈塘村，陳女士一家種了30多年的20棵菠蘿蜜樹突遭挖掘機連根拔除。村委會稱此舉為「防蚊清潔」並承諾補償，卻拖了兩個月仍無結果。近日，陳女士的父親提出10萬元人民幣賠償要求，暫未能協商一致。



陳女士的父親陳保榮70多歲，上世紀90年代響應開荒政策，在沈塘圩開墾約0.7畝集體土地，種下21棵菠蘿蜜樹，後枯死1棵，剩20棵。三十餘年精心管護，樹冠如傘，豐年收入過萬元，曾是家中頂梁柱。8月12日晚，村幹部口頭告知可能要「徵用」果園，陳父表示可砍樹但須賠償，對方未置可否。次日清晨，挖掘機未經書面通知直接進場，20棵掛滿青果的樹瞬間成廢墟。

陳女士說，當時樹上的果還沒成熟，還有很多果，事發突如其來，他們當即報警留證。之後多次追問，村幹部僅稱「防蚊」，對賠償要麼推脫要麼讓等。陳女士強調，當地並無基孔肯雅熱或登革熱病例，果園距住宅區有距離，砍樹後雜草叢生無人清理，附近也無類似行動，懷疑有人看中土地另作他用。

陳女士一家種了30多年的20棵菠蘿蜜樹突遭挖掘機連根拔除。（澎湃新聞）

雷州市沈塘鎮政府10月14日《處理意見書》顯示，該地塊屬村集體所有，個人開荒未改變性質，亦無批文。根據湛江「萬村清潔」行動及蚊媒防控需要，村幹部確已提前與陳保榮溝通，承諾協調村民小組補償，但土地使用權須歸還集體。8月13日由鎮村幹部帶隊清理。意見書建議公安繼續調查，或由陳方另行訴訟。

10月11日，雷州市公安局出具《不予行政處罰決定書》，認定屬政府行為，陳保榮控告「故意損毀財物」不成立。

周二（28日），沈塘村委會負責人表示，前一天已與陳保榮當面說明因防蚊急需清理，村民小組願給「一定補償」，因事發緊急「來不及開會」，陳父當時「點頭未出聲」。不料次日對方報警，事情「搞複雜了」。村方強調願意協商，但陳父開價10萬元「太高」，若能各退一步仍有希望。目前上面如何定補償標準就怎麼賠，村裡無法擅自答應。

陳女士回應，砍樹後一個月內村裡從未主動協商，直到他們多部門投訴後才有幹部上門。父親提出的10萬元包含直接損失、預期收益、土地安置補助等，村幹部聽後未表態。此後村方態度消極，無人給出具體方案，也無人理會，他們根本找不到人談。她強調並非不肯讓價，只盼村裡拿出誠意，早日了結。