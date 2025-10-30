22歲男行深圳「望郎歸」突發熱射病命危　醫生：器官幾乎「燒壞」

10月25日，一段短片在內地網絡廣傳。其顯示，深圳某醫院門口，一位父親蹲在地上，背影孤單而無助，手中的手機通訊錄翻了一遍又一遍，眼淚無聲滑落，拍客呼籲：「大家幫幫這位父親。」29日下午，內媒聯繫上這位父親——孫先生。他遠在雲南老家，22歲的兒子小孫卻在深圳命懸一線，起因是10月19日周末，小孫與三名同事相約徒步「望郎歸」路線，突發熱射病併發腦水腫，至今昏迷整整十天，尚未甦醒。



網友發布的求助影片。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，小孫生於2003年，雲南人，三年前來深圳一家物流公司打拼。19日那天，廣東剛經歷一波高溫，最高32℃，卻是降溫前的最後一天。四人從鹿嘴山莊出發，沿未開放的野線環繞七娘山東南側山脊，總長約10公里。這條「望郎歸」路線因山頂巨岩形似佇立遠望的女子而得名，近年成為戶外愛好者熱門打卡地，登頂可俯瞰大鵬灣絕佳海景。

同行朋友憶述，當天每人僅攜帶1.5升純凈水，外加少量水果和零食，沒有任何藥品，也未備電解質補給。他們沿軌跡軟件前行，路線並不陌生，其中兩人曾走過。走到三號平台時，大家停下長時間休息，小孫說自己先走一段，讓他們後來跟上。再相見時，他已將兩瓶水喝得見底。

下山途中，小孫步伐明顯變慢，他說腿軟，但頭不暈。同行人給他吃了麵包、朱古力，又有路人遞來電解質水，他僅喝兩口。傍晚6點，距離山腳僅剩一段海岸線時，小孫突然不再回應，並眼神發直、說話含糊，反應越來越慢。眾人意識不妙，立即撥打120。

因山路陡峭，救護車只能停在山腳。民警、消防員趕到後，用擔架將小孫從半山腰一路抬下，耗時超過一小時；再轉乘救護車，又花一個多小時才抵達醫院。整個救援過程，前後近三小時。

救援現場。（紅星新聞）

小孫被輾轉多家醫院搶救，最終診斷結果令人心驚，包括熱射病、癲癇發作、缺氧缺血性腦病、吸入性肺炎、低鉀血症、凝血功能異常、代謝性酸中毒、肝功能不全、急性腎功能衰竭、高尿酸血症、心肌功能不全，整整十項重症。醫生直言，主要器官幾乎被「燒壞」，能否挺過「黃金一周」甦醒，直接決定是否腦梗或成為植物人。

28日晚，小孫由救護車轉入深圳市人民醫院，專家組會診後告知孫先生，各器官雖在緩慢恢復，但腦積水最為嚴重，仍在密切觀察。目前小孫仍處ICU，尚未脫離危險。

疾病診斷證明書。（紅星新聞）

小孫仍處ICU，尚未脫離危險。（紅星新聞）

孫先生9月剛到義烏打工，積攢一點錢準備給兒子將來成家。接到電話後，他連夜趕到深圳。治療已花費近十萬元人民幣，家中積蓄告罄，公司領導緊急墊付部分費用。他哽咽說，只要有一線生機，都要拼盡全力。

同行朋友事後痛苦反思是次活動的兩大失誤：一是補給嚴重不足，高溫下大量出汗後未及時補充電解質，又猛灌純凈水，導致嚴重低鈉低鉀；二是對熱射病認知幾乎為零，從腿軟到意識模糊的黃金干預窗口被白白錯過，送醫延誤成致命一擊。

值得警惕的是，「望郎歸」所在七娘山並非安全樂園。資深戶外博主透露，過去三個月內，該區域已連續發生三起徒步者死亡事件，遇難者共同特點是單獨行動、進入未開放區、未使用專業軌跡軟件。小孫雖有同伴，但準備不足，同樣付出慘痛代價。