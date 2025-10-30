女子搭火車遭印度人佔臥鋪　網民斥隱忍吞聲｢太慫｣　鐵路部門回應

一名女子搭乘廣西開往上海的火車，去完衛生間後竟發現臥鋪遭一位印度乘客霸佔，最終選擇隱忍吞聲。對此，12306回應稱，面對此類情況無需妥協，可以可第一時間聯繫列車乘務員或乘警。



一名女子搭乘廣西開往上海的火車，去完衛生間後竟發現臥鋪遭一位印度乘客霸佔。（向陽視頻）

據內媒「向陽視頻」報道，周三（10月29日），一名女子發布影片稱，自己搭乘廣西開往上海的火車時，短暫離開臥鋪去衛生間，返回後發現床位被一名印度人佔用。

因自身英語溝通不暢，及抱着「多一事不如少一事」的心態，該女子未選擇叫醒對方，「他在酣睡，叫起來我也不想上去睡了，索性在下面坐一會算了」，最終自行將就。

影片發布後引發廣泛爭議，部分網民認為應該主動維護權益。對此，該女子稱，「只是想發個影片簡單吐槽，沒有想到引發了爭議。」

網民點睇：

「溝通不暢也不能讓床位。」

「活該，一點也不值得可憐。」

「又不需要自己上，找乘務人員解決。」

「這也太慫了，直接叫起來，佔位的人一點素質都沒有。」

「自己溝通不了可以找乘務員乘警啊？誰都沒找還多一事不如少一事發出來幹啥。」



針對此事，12306官方客服回應稱，旅客遇到床位被占佔、信息不符等情況，無需妥協，可第一時間聯繫列車乘務員或乘警。工作人員會現場核對車票信息，協助旅客找回自己的床位，保障乘車權益。