拒客著拖鞋用餐卻對外國遊客開綠燈？ KOL怒斥雙標 酒店咁回應
撰文：林芷瑩
不少酒店及高級餐廳會規定客人的著裝要求，例如不可穿著短褲、露趾涼鞋等。有內地KOL反映，福建廈門一酒店宴會廳門口擺放告示牌，要求客人不能穿拖鞋和浴袍入內用餐，但有外國遊客正穿拖鞋用餐，質疑酒店方面是雙重標準對待國內外客人。
《極目新聞》報道，內地KOL「李四萬」拍片反映，其同伴穿拖鞋進入某奢華酒店的宴會廳時被攔截，但宴會廳內有外國人正穿拖鞋用餐，「這是我的一位小朋友，他不懂（規則），你沒讓他進去，這也明確標明不允許穿拖鞋進入，所以他回去換了」。
隨後，「李四萬」問經理「老外有什麽優先特權嗎？」，對方表示會一視同仁，並稱是沒有注意到有外國遊客穿拖鞋進入宴會廳。「李四萬」又質問「老外是人，中國人不是人嗎？我也是你家金卡和鑽石卡用戶，瞧不起人是嗎？老外穿一身名牌就可以穿拖鞋進入嗎？」，但經理一再否認。
對於宴會廳要求客人不能穿拖鞋和浴袍入內用餐，涉事酒店工作人員稱確實有相關規定，穿著酒店一次性拖鞋的客人，不建議進入宴會廳用餐，「因為一次性拖鞋很薄，容易滑倒，這也是為客人安全著想」。
工作人員稱，若客人並非穿酒店提供的一次性拖鞋，而是穿著自己攜帶的拖鞋，則可進入宴會廳。對於「李四萬」的質疑，以當時在宴會廳用餐的外國客人是否穿著自攜的拖鞋，工作人員則稱，酒店相關部門會去調查處理此事。
酒店官方資料顯示，大床豪華客房和雙人床豪華客房均是1446元（人民幣，下同）起，大單間房2555元起，高層尊貴套房4602元起，大使套房14137元起，總統套房101820元起。在網友評選的廈門豪華酒店中，該酒店名列前茅。
