外國人十一長假湧上海　俄遊客狂買6台華為、有人豪擲11萬買旗袍

隨着免簽范圍擴大以及離境退稅的普及，不少外國遊客在內地8日長假湧入上海購物，有人豪買6台華為產品，亦有人消費11萬元（人民幣，下同）買旗袍。



有外國遊客在華為購物。（上觀新聞）

據《上觀新聞》報道，周日（10月5日），在上海正大廣場的華為旗艦店，幾名西班牙遊客正在挑選新上市不久的華為三摺屏手機和摺屏電腦。

據店長介紹，「國慶以來，我們每天都有不少境外遊客來店，較五一假期增長兩成。每天會產生兩三筆離境退稅，有一人買單的，也有兩三人拼單的。每筆消費金額從2、3千元到2、3萬元不等。」

店長還說，8日長假期間，最大一筆消費來自一名俄羅斯顧客，兩萬多元一台的華為摺屏電腦，「他一下子買了6台。」

無獨有偶，作為內地近年來新興的文創護手霜品牌，青稚亦同樣吸引外國遊客購買，「圓形的護手霜盒上，印有陸家嘴四件套的圖案，顧客還可以按照自己出生的月、日，找到對應的數字，挑選專屬的生日護手霜。」

青稚護手霜。（上觀新聞）

青稚店長說，「國慶期間，來我店的消費者中，境外人士佔比50%，比五一假期提升兩成，今年暑假這一比例可以達七八成，客源涵蓋日韓、東南亞、歐美。」最近幾日，平均每日都有七八筆離境退稅。

而作為中國奢牌、海派旗袍蔓樓蘭在上海有14間門店，其中長樂路上的錦江迪生店，外籍人士佔進店消費人群的近40%，今年7月剛獲得「離境退稅商店」和「即買即退」資質。8日長假期間，該店營業額按年增幅達30%以上。

據介紹，慕名前往該店的外籍顧客，既有來自馬來西亞、新加坡、印尼等地華僑及當地居民，也有美國、法國、俄羅斯等國的中國文化愛好者。

令該店店長印象最深刻的是，上周六（10月4日），一位來自墨爾本的女性華人，她的孩子近期將在上海和平飯店舉辦婚宴，她把參加婚禮的7位姐妹都帶到上海，並為每人挑選新衣心儀旗袍，總金額超過11萬元。

外國遊客試旗袍。（上觀新聞）

蔓樓蘭被視作中國奢牌。（上觀新聞）

10月1日以來，蔓樓蘭錦江迪士店的日均成交量保持在13萬元以上，其中10月5日單日創下超20萬元紀錄。「雙節」期間，該店日均成交額是平日的3倍左右。

另外，上海海關最新數據顯示，今年前8個月，上海海關驗核離境退稅申請單9.66萬票，商品金額20.7億元，按年分別增長168%和83%，兩者均已超過去年全年總量。

而2019年，上海率先開展「即買即退」服務，成為全國首座離境退稅「即買即退」試點城市，境外旅客可當場領取等額退稅現金，又能用於再次消費。經在北上廣等地主要商圈試點後，離境退稅「即買即退」服務現已拓展至全國，也使中國成為首個全境覆蓋「即買即退」政策的發展中國家。

在「即買即退」首座試點城市上海，已有587間離境退稅商店，其中284間商店實現了「即買即退」。在此基礎上，截至今年7月1日，上海又開通17個離境退稅集中退付點，以緩解「即買即退」商店的現金管理壓力。