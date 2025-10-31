湖南有餐廳舉辦「離婚宴」　掛紅色橫額寫：祝從此脫離苦海

湖南益陽有餐廳舉辦離婚宴，現場設有紅色拱門、氣球和橫額等裝飾，橫額上更寫着，「離婚快樂從此脫離苦海」的字樣，引發廣泛關注。



湖南益陽有餐廳舉辦離婚宴。（極目新聞）

每個氣球下方也都掛着寫有祝福話語的橫額。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，有網民周三（10月29日）發布影片顯示，益陽市區一間餐廳門前，設立了一個紅色拱門裝飾，門上寫有「祝詹小姐離婚快樂從此脫離苦海」的橫額，旁邊還懸掛了一排紅色氣球，每個氣球下方也都掛着寫有祝福話語的橫額，現場還立了一塊「離婚派對」的牌子。

此外，餐廳牆上還有「開業期間贈送禮品」的橫額。以及包廂內，當事人和朋友舉杯慶祝。

周四（10月30日）上午，當事人詹女士表示，她並未操辦離婚宴，餐廳設立的拱門、橫額和氣球都是朋友佈置的，自己事先並不知情，「看到現場還挺驚訝的。」

益陽市民政局工作人員表示，不提倡離婚設宴慶祝的行為。（影片截圖）

詹女士稱，她於2007年結婚，8年前與前夫開始分居，離婚前4年兩人從未見過面，10月16日兩人經法院判決離婚，「我每年都會請朋友們吃飯，拿到離婚證時他們就說要請吃飯，但我一直很忙。」

詹女士還稱，此次飯局她請了10多個朋友，只有一桌人，沒有收禮金。

對此，益陽市民政局工作人員表示，不提倡離婚設宴慶祝的行為，應該傳遞正能量，弘揚好家風和正向婚戀觀。