女子2年被家暴16次終身須掛糞袋　離婚財產分割判女方獲逾140萬元

2023年6月24日，家住四川成都的小謝自述結婚兩年被丈夫賀某陽家暴16次，導致內臟多處不同程度受損，需要終身戴着糞袋生活，引起社會廣泛關注。二人於2024年獲判離婚。今年9月，成都市武侯區人民法院二審宣判該案維持原判，賀某陽因故意傷害罪、虐待罪合併執行有期徒刑11年。



周五（24日），小謝透露，她同賀某陽的離婚財產分割，法院已進行判決。法院確認，小謝與賀某某夫妻共同財產分割比例為7比3，即由小謝分得70%，賀某某分得30%。小謝所分割得的共同財產、債權及賠償金合計140餘萬元（人民幣．下同）。



小謝與賀某陽的離婚糾紛案在武侯區法院審理。此前法院認為，關於夫妻感情是否破裂、子女撫養的事實已經查明，為了充分保護婦女兒童的合法權益，讓謝女士早日從婚姻帶來的傷害中解脫，並妥善解決子女的撫養問題，對離婚問題和子女撫養問題先行判決，並於2024年判決二人離婚。對分割夫妻共同財產、離婚損害賠償問題，待事實查清後再行判決。

法院2024年判決二人離婚：

小謝透露，目前她和前夫賀某陽的分割夫妻共同財產、離婚損害賠償情況，武侯區法院也已作出判決。民事判決書顯示，本案中，賀某陽在婚姻關係存續期間多次對謝女士實施家庭暴力，並因此被定罪、判刑，可以認定其對婚姻關係破裂存在嚴重過錯。且在婚姻關係存續期間，夫妻雙方對共同財產具有平等的權利，夫妻一方非因共同生活需要而擅自處分夫妻共同財產，損害另一方的財產權益應承擔相應責任。根據本案查明的事實，又根據相關規定中的夫妻共同財產處理協議不成時，按照照顧子女、女方和無過錯方權益的原則判決，本院依法確定小謝與賀某陽夫妻共同財產分割比例為7比3，即由謝女士分得70%，賀某某分得30%。

小謝透露，她同賀某陽的離婚財產分割，法院已進行判決。（極目新聞）

關於離婚損害賠償問題，法院認為，本案中，賀某陽在婚姻關系存續期間實施家庭暴力，因犯故意傷害罪、虐待罪受到刑事處罰，賀某某存在重大過錯。法院綜合考慮多種因素，酌情確定賀某陽向小謝支付損害賠償金10萬元。

根據法院判決，謝女士分得夫妻共同財產分割款705033.58元，另外謝、賀二人共同享有一家公司債權912900元，由謝女士享有該債權的70%。謝女士所分割得的共同財產、債權及賠償金合計140萬餘元。

對於案件，小謝表示，曾有人說她打官司只是為了錢，對此她強調自己寧願從來沒有這筆錢，也不想經歷那段過去，「我要的也不是錢，而是一個交代」。她又表示，目前暫未收到賀某陽應付的相關款項。

事件回顧

據早前報道，2023年6月24日，小謝自述結婚兩年被賀某陽家暴16次，導致內臟多處不同程度受損，需要終身戴著糞袋生活。兩人曾於2023年4月15日簽署離婚協議，但事後賀某陽又反悔，拒絕離婚。4月24日，小謝向法院提交人身保護令和離婚申請，但因手續不全，未被受理。當晚，賀某陽找到外出躲避的小謝，再次對其施暴。次日，在最後一次施暴中，賀某陽的毆打致小謝全身多處損傷。

期間，她多次就醫、報警，也向各部門尋求過幫助，警方曾兩次對賀某陽出具家庭暴力告誡書，但賀某陽拒不改正。

小謝最後一次被家暴是在2023年4月24日，也是她受傷最嚴重的一次。她回憶，當天下午，自己正在準備離婚訴訟檔案和人身保護令的申請檔案。當晚，賀某陽將其騙至一家酒店。23時左右，賀某陽對其實施了暴力行為。在被施暴後，謝女士看到自己的肚子「是紫色的，腫起來像懷孕七八個月一樣。」

當時，賀某陽因小謝提出離婚，為發洩不滿情緒，採用拳打腳踢的方式對謝女士的胸腹部等部位多次進行毆打和踢踹，致其腹部、胸部、腰部、手部等多個部位受傷。次日8時許，謝女士趁賀某陽不備打開房門呼救，被其發現後強行拉拽回房間，後被酒店裝修工人發現並通知前台工作人員報警。

小謝二審前接受訪問。（截圖）

2024年12月27日，案件一審開庭。賀某陽因故意傷害罪被判有期徒刑9年10個月，因虐待罪被判有期徒刑1年6個月，合併執行有期徒刑11年。賀某陽當庭提出上訴。今年9月9日上午，法院公開宣判該案二審維持原判，賀某陽的上訴被駁回。