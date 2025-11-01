夫妻入住蘇州希爾頓半夜遭裸上身大漢闖入　酒店竟回：他走錯房間

10月30日，網友孫先生（化名）向記者爆料，自己和愛人入住蘇州吳江敏華希爾頓逸林酒店，一名赤身光腳的陌生男子半夜突然闖入房間。據孫先生描述，事情發生在10月28日凌晨12時許，他突然被愛人從睡夢中叫醒並告知似乎有個人在房間裏。



孫先生回憶，「當時隱隱約約看了是個男的，200斤大胖子，然後就站起來了，擋在床頭，他是沒穿鞋和沒穿衣服，（我）都懵了。」

孫先生（化名）向記者爆料，自己和愛人入住蘇州吳江敏華希爾頓逸林酒店，一名赤身光腳的陌生男子半夜突然闖入房間。(影片截圖)

據孫先生描述，事情發生在10月28日凌晨12時許，他突然被愛人從睡夢中叫醒並告知似乎有個人在房間裏。（影片截圖）

據孫先生提供的影片顯示，闖入男子赤裸上身且光著腳，僅穿著一條黑色褲子站在房門走廊處。孫先生稱，自己過了十幾秒才反應過來，趕緊撥打前台電話並打電話報警。

酒店：房卡操作失誤，男子走錯房間

孫先生提供了一張吳江經濟技術開發區派出所出具的情況說明，該《說明》稱「10月28日凌晨1時32分，開發區派出所接報警稱，開發區希爾頓逸林酒店睡著時候房間內有一個陌生人，向警方求助。報警人稱其房間裏多了個陌生人，後經覈實是酒店前台操作房卡失誤，故走錯了房間。」

飯店工作人員更向孫先生表示，該名男子的愛人前天進了醫院，「可能他有應激障礙吧。」

孫先生向記者提供了一張吳江經濟技術開發區派出所出具的情況說明。（影片截圖）

孫先生介紹，酒店方面當時解釋稱闖入房間的男子是隔壁住戶，警方後續沒有給出具體答復，「那我不知道，我也沒辦法追究這個人」，孫先生還說，事發時他的房間門鎖存在問題，關不上也不會發出警報聲，酒店方當時也承認房門存在問題。

孫先生透露，當晚酒店方稱將退還房費並更換房間。但在他看來，「希爾頓這樣的酒店，它不可能發生這樣的事。」

孫先生更批評，自己當時撥打酒店電話四五次都未接通，酒店方面的應急響應也存在問題，「當時第一時間求助前台都沒有接通，但當時他們確實沒人接電話。」

10月30日下午，記者聯繫涉事酒店詢問相關情況，工作人員表示不方便透露細節，並稱目前已經與當事人達成和解，當記者追問「作為品牌酒店是否意味著存在安全管理漏洞」時，該工作人員僅重覆「已與當事人達成一致」。