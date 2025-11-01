武漢的士司機故意「碰瓷」無人駕駛汽車被處罰　創當地先例

湖北武漢市公安交管支隊近日成功偵破全市首例針對無人駕駛汽車的故意「碰瓷」案件，涉案出租車駕駛員和某因兩度蓄意追撞「蘿蔔快跑」測試車，累計詐得賠償3900元人民幣，終被依法罰款2000元並暫扣駕駛證三個月。



2025年8月5日，和某駕駛出租車行經洪山區卓刀泉南路，趁「蘿蔔快跑」無人駕駛車輛（車牌號鄂A44**試）嘗試變道時，在具備避讓條件下故意加速撞擊，造成雙方車輛損壞。此前7月23日，他曾以同樣手法撞擊另一輛「蘿蔔快跑」測試車，並獲賠1900元。兩起事故形態高度一致，均選在無人駕駛車變道瞬間下手。

面對新型案件取證難、責任界定複雜等挑戰，交管支隊迅速組建專案專班，創新採用「數據研判+專業鑒定+法制支撐」模式，聯合洪山大隊全面偵辦。專班透過關聯分析，發現和某在事故前均有「尾隨無人駕駛車輛、貼近變道目標」的異常軌跡；同時聯合司法鑒定機構與技術團隊，調取無人駕駛車算法日志及雲端數據，證實事發時無人駕駛系統已識別後方來車並保持安全距離，而出租車卻存在加速行為且未採取合理避讓。

在鐵證面前，交管部門依法認定和某負全責，除處以罰款2000元、暫扣駕駛證三個月外，並協助企業追回全部經濟損失。

此案不僅為企業挽回損失，更首次明確涉智能網聯汽車事故的調查方向與取證標準，為同類案件提供可複製範本。武漢市公安交管支隊表示，將以此為契機，持續深化科技執法創新，護航「智能網聯汽車先導區」建設，築牢道路交通安全防線。