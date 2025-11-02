未按時送36萬禮金　男子與家人爭執輕生溺亡　家屬向女方索賠20萬

內媒《紅星新聞》報道，男子陳某與女子武某訂婚後，未在約定的時間給女方送彩禮，被女方催促後，男子與家人發生爭執後輕生溺亡。



事發後，陳某父母將武某及其父親起訴至法院，索賠20萬元（人民幣，下同）。10月15日，夏邑縣人民法院公佈一審判決。法院認為，女方及其父親的行為與陳某的死亡不存在因果關係，不承擔責任。因武某自願補償2萬元，法院判決武某補償陳某父母2萬元。



據報道，陳某父母訴稱，2024年2月，經媒人介紹，兒子陳某與武某訂立婚約。2025年2月3日，女方以死逼迫陳某讓其送高額彩禮，致使陳某於2月4日凌晨溺水死亡。因此，陳某的父母請求判令女方賠償死亡賠償金、喪葬費、精神損害撫慰金等20萬元，並賠禮道歉。

法院認定，二原告系夫妻關係，是死者陳某的父母，二被告系父女關係。2024年2月，經媒人介紹，陳某與被告武某相識，後二人訂立婚約，原告方向被告送壓手禮10萬元、見面禮4000元等，2025年1月22日雙方解除婚約，被告將彩禮款等均退還原告。在2025年1月22日前後，武某在與陳某聊天過程中存在言語不當的情形。

後來，被告武某與陳某複合，經媒人協商雙方約定於2025年2月3日訂婚，並商議彩禮數額36萬元，但原告方因故未給被告方送彩禮。原告稱系被告武某雲（女方父親）要求原告方將原告次子的煙酒店交由陳某與被告武某經營，因該事宜未協商一致，原告方取消了向銀行取款的預約申請，導致40萬元無法在約定的訂婚時間取出，另因預約不到結婚的禮炮、婚慶及酒席，最終原告方未在約定的時間給被告方送彩禮。

2月3日，被告武某催促陳某儘快送彩禮，陳某於當晚告知武某其與家人發生爭執後離家，並表示出自殺的想法，武某安撫其情緒進行勸阻，並聯繫陳某的朋友及母親，告知陳某有輕生的想法，讓其去尋找陳某，但最終未能阻止陳某輕生。隨後，原告方要求被告對其經濟賠償並賠禮道歉未果，雙方形成糾紛。武某自願補償原告2萬元。

法院認為，武某在與陳某相處的過程中雖存在言語不當之處，但其不當言語系二人發生矛盾後的情緒化表達，多為戀愛期間的正常現象，不存在逼迫、引導不良行為的目的，從雙方聊天記錄來看，陳某亦未因武某的不當言語產生負面情緒及不良行為，且該不當言語主要集中在二人第一次解除婚約前後，後二人複合重新商定訂婚及結婚事宜，該不當言語的影響也已經中斷，與陳某的死亡之間不存在因果關係。

原告方未在約定的時間給被告方送彩禮，被告武某雖於當天催促陳某儘快送彩禮，但是該催促行為並未達到逼迫的程度，且當晚陳某在與其家人發生爭執向武某表達輕生的想法後，武某一直安撫其情緒進行勸阻，並積極聯繫陳某的朋友及母親阻止陳某的輕生行為，雖最終未能阻止陳某輕生事件的發生，但武某已經進行了積極的勸阻與通知，不存在過錯。

原告認為被告武某雲存在臨時增加彩禮的行為，但最終36萬元彩禮是雙方協商的結果，其行為本身並不存在過錯，與陳某的死亡結果亦不存在直接關聯性。且陳某作為完全民事行為能力人，享有自主決定權，對其自身生命負有最高的注意義務，其選擇自殺是自身意志的體現，也是導致損害結果發生的直接原因，其自身應當對死亡結果承擔責任。

綜上，法院認為，武某、武某雲的行為與陳某的死亡不存在因果關係，不應當承擔責任。武某自願補償原告2萬元，法院依法予以支持。法院判決：武某補償原告2萬元，駁回原告的其他訴訟請求。