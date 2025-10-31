湘潭大學宿舍投毒案罪犯被執行死刑　因生活瑣事麥片下毒殺室友

湘潭大學25歲男研究生於2024年4月13日因多器官衰竭死亡，其27歲室友周立人有作案嫌疑。今年4月，被告當庭承認網購秋水仙鹼，並向受害者食用的麥片中投毒。據內媒披露，周立人因為生活瑣事對室友心生不滿，當天想下毒的對象除受害者外，另有一位室友，但該室友並未食用麥片因此逃過一劫。



湘潭大學25歲男研究生張海光被投毒後器官衰竭身亡。（資料圖片）

4月7日，法院一審公開宣判周立人故意殺人罪罪成，判處死刑，剝奪政治權利終身。8月14日二審宣判，湖南省高級人民法院依法裁定駁回上訴，維持對被告周立人的死刑原判，報請最高人民法院核准。周五（31日），湘潭相關部門公布，周立人已於當日被執行死刑。

法院經審理查明，被告周立人與被害人張某某、被害人周某某為湘潭大學2022級碩士研究生。2023年6月，周立人調入張某某等人居住的寢室。此後，周立人因瑣事與張某某等室友多次爭執，產生積怨。2024年1月，周立人從網上下載多篇涉及秋水仙堿的資料，並購買秋水仙堿粉末藏於寢室衣櫃。

2024年3月至4月，周立人與室友張某某、周某某矛盾不斷升級並發生多次激烈爭吵。4月3日，周立人得知兩人向學校要求將其調出該寢室，隨後向寢室內張某某、周某某共食的罐裝麥片內投放秋水仙堿粉末。4月7日，張某某食用該麥片後出現嘔吐等症狀，並到醫院就診。4月13日，張某某經搶救無效死亡。經鑒定，張某某因急性秋水仙堿中毒致多器官系統功能衰竭而死亡。4月17日，周立人被公安機關抓獲歸案。另查明，周立人大學本科所學專業內容涉及秋水仙堿。

湘潭大學宿舍房間內部。 （湘潭大學微信公眾號）

另外，檢察官曾表示，周立人有時會一直盯著一個舍友看，還在寢室裏磨刀，還會在窗邊用噴槍烤東西。而在庭審最後，周立人鞠躬道歉，稱：「我做錯了，導致張某某死亡，法律會給我應有懲罰，我對不起張某某父母、學校和社會，對不起了。」

法院經審理認為，被告周立人為洩私憤，向寢室內兩名室友共食的罐裝麥片內投放劇毒物質，致張某某一人死亡，其行為構成故意殺人罪。周立人因日常瑣事對室友不滿，利用所學專業知識，趁機投毒，意圖殺害兩名室友，周某某因未食用而幸免；在張某某毒發搶救期間，刻意隱瞞事實，延誤救治，終致張某某多器官系統功能衰竭身亡；案發後，試圖隱匿和銷毀重要物證掩蓋罪行、逃避懲罰，犯罪動機卑劣，主觀惡性極深，社會影響惡劣，罪行極其嚴重，依法應予懲處。法院依法作出前述判決。