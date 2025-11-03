8歲早夭男童墳墓被毀　骨灰盒遭亂丟野地　5名毀墳者行拘7日

雲南大理8歲男童小楊（化名）早夭，父親楊先生按照村幹部的要求，將兒子埋葬在距離村3公里的國有林地，但幾個月後，他發現墓地被毀，骨灰盒被丟在附近的野地。

11月1日，當地警方出具《行政處罰決定書》，對5名毀墳者作出行拘7日的處罰。



《華商報大風新聞》報道，楊先生的兒子小楊2017年出生後被確診小腦萎縮、癲癇等疾病，3歲時被彌渡縣殘聯認定其為肢體一級殘疾。今年4月30日，小楊意外摔倒後引發腦出血，送院搶救無效離世後火化。

小楊被埋葬在距離村3公里的國有林地。（華商報大風新聞）

5月4日，楊先生為兒子辦葬禮，將其埋葬在距離村3公里的國有林地，墳地面積、墓碑大小均依據當地民政部門的規定而設立。據他表述，是村幹部告知他將兒子葬於此地，「我們當地早夭的孩子，未結婚的村民都會統一葬在那處國有林地上，那是一處亂葬崗」。

楊先生講述，8月份同村的村民周某多次找他，稱小楊葬在了其家中祖墳5、6米遠的位置，要求楊先生遷墳，但他未同意。9月5日，楊先生祭奠兒子時，發現墓地已經被破壞，骨灰盒被丟在距離墓地2米左右的野地裏，「看到那一幕，我渾身顫抖。石板壓在孩子的骨灰袋上，搬開石板時，我感覺自己很無能，孩子活著時沒照顧好他，去世了還被人欺負！」。

小楊的墓地被毀。（華商報大風新聞）

小楊的骨灰盒被丟在附近的野地。（華商報大風新聞）

10月3日，新街派出所認為小楊墳墓被損壞案沒有犯罪事實，決定不予刑事立案。同日，對該案行政立案。

新街鎮政府相關負責人張某曾表示，涉事林地確是國有林地，不屬於某一村民家獨有，但從風俗角度說，當地有「夭折的孩子不進祖墳」的觀念，周家的先祖葬在那片林地，「有一種說法，雖然林地所屬權不歸哪一家，但誰家先埋，這塊地就只埋這一家族的逝者」。

對此，該村一村幹部表示，楊某家住村裏四組，周某家住村裏二組，爭議的土地所有權屬於村裏，當地凡是孩童去世，不到年齡的都歸攏葬到一處。周某承認毀墳一事，並表示願意經濟賠償，認為雙方均有過錯。

今年9月，楊先生祭奠兒子才發現墓地被毀。（華商報大風新聞）

11月1日，彌渡縣公安局出具的《行政處罰決定書》顯示，楊某芹（1968年生人）、周某中（1955年生人）、周某一（1964年生人）、周某二（1966年生人）、周某旺（1963年生人）於8月15日上午8時許，在彌渡縣新街鎮「小龍潭」山上破壞小楊的墳墓。經縣發改局認定，被破壞的墓碑、骨灰盒於認定基準日9月5日的直接經濟損失為2876元。

警方決定給予5人行政拘留7日的行政處罰。其中，周某中已年滿70周歲，不執行行政拘留處罰。

11月3日，楊先生透露，兒子墳墓被毀一事有最新進展，警方向他出具了《行政處罰決定書》。