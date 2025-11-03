福建婦戴手鐲串珠鏈10年未脫下　長胖後竟嵌入肉裏致嚴重感染

不少女士日常都會佩戴首飾，有人甚至全年都不會脫下，但此舉有機會引起皮膚敏感，嚴重的更會變成身體的一部分？

福建寧德市閩東醫院創傷骨科、手顯微外科早前接診一位女患者，其手腕上的銀手鐲和串珠鏈戴了近10年卻從未脫下，竟有一部分「長」進肉裏，導致嚴重感染，幸手術後手鐲和串珠鏈完全剝離，患者恢復良好，已順利出院。



《福建衛生報》報道，33歲的龔女士（化名）手腕上的銀手鐲和串珠鏈戴了近10年，幾乎從未脫下。隨著時間推移，龔女士的體重也有所增加，手腕逐漸被勒得緊繃，但她並未在意。直到近半年，龔女士手腕的皮膚出現反覆瘙癢、發紅，以為是普通皮炎，便自行買藥膏塗抹。

手鐲和串珠鏈「長」進肉裏。（福建衛生報）

惟在10月中旬，龔女士的情況急轉直下，手腕不僅疼痛加劇，還出現明顯的紅腫，甚至有膿液滲出，她才驚覺手鐲和串珠鏈已經有一部分「長」進肉裏，根本取不下來，於是立即到寧德市閩東醫院就診。

閩東醫院創傷骨科、手顯微外科黃其龍副主任醫師介紹，龔女士的情況是典型的首飾長期壓迫、摩擦，加上細菌感染，引發的慢性炎症和肉芽組織增生。

X光顯示，手鐲和串珠鏈緊緊勒住龔女士的手腕。（福建衛生報）

醫生成功將手鐲和串珠鏈從龔女士的手腕處完整剝離出。（福建衛生報）

由於手鐲和串珠已形成一個不斷刺激皮膚、污染傷口的「病灶」，若不盡快做手術取出，感染可能進一步擴散，甚至危及生命或影響手臂功能。

經過一個多小時的精細操作，醫護團隊成功將手鐲和串珠鏈從厚厚的增生組織中完整剝離出，對傷口徹底清創、沖洗，並放置引流條，確保感染不再復發。目前，龔女士恢復良好，已順利出院。