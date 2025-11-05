武漢一家「三口同辰」：父母、新生兒同月同日生　醫護備蛋糕同慶

近日，湖北武漢市中心醫院南京路院區產房傳來一聲嘹亮啼哭——一對28歲生日夫妻的愛女呱呱墜地，令人意外的是，一家三口竟是「同月同日」生日。為此，產科醫護人員專門為這「三口同辰」準備了蛋糕與生日歌，現場溫馨得讓人紅了眼眶。周一（3日），熊女士與丈夫抱著寶寶順利出院。



故事要從兩年前說起。2023年11月，熊女士與王先生在網上相識，閒聊中赫然發現，兩人竟是同月同日出生。王先生回憶道，茫茫人海中，能遇到生日完全相同的人，這份緣分實在太難得。這份「萬分之一」的巧合，讓兩人迅速從陌生人變成戀人，去年火速領證。

今年1月，熊女士懷孕。孕期一切順利，直到懷孕38周+6天時，熊女士出現規律宮縮，家人連夜將她送往武漢市中心醫院南京路院區。分娩過程中，醫護人員發現胎兒胎位不利於自然分娩，經驗豐富的助產士果斷採取措施，徒手將胎頭調整至最佳姿勢，並全程指導鼓勵熊女士。

「深呼吸，跟著我的節奏來，再堅持一下，你真的特別棒！」在醫護人員的專業協助和暖心陪伴下，熊女士最終順利娩出一名7斤重的女嬰。讓所有人驚喜不已，寶寶的出生日期，恰好與父母的生日完全重合。初為人母的熊女士激動不已，稱自己萬萬沒想到寶寶趕在這一天到來。

醫護為一家三口策劃了一場溫馨的生日驚喜。（極目新聞）

得知這段奇緣，醫護們悄悄行動，為一家三口策劃了一場溫馨的生日驚喜，送上了生日蛋糕、玩偶等，並共同唱響生日歌。王先生表示，這是他們這輩子最難忘的生日，並認為寶寶的到來是最珍貴的生日禮物，也是上天賜予的最美好的緣分。

在產科工作多年的康韡護士長表示，她見證過無數新生命的誕生，也遇到過不少巧合，但一家三口同月同日生的情況比較少見，是很奇妙的緣分。她們也希望通過這份驚喜，讓產婦和家屬感受到更多關懷與溫暖。