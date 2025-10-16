人間有情！20歲店員不慎打碎百萬元手鐲　老闆免責：我們共同成長

一聲脆響，百萬玉鐲化為碎片。近日，江蘇蘇州一玉器店的20歲店員在挪動桌子時，意外導致一盒50隻碧玉手鐲摔落，造成超過百萬元人民幣損失。然而，老闆程先生不僅未追究員工責任，還將碎玉陳列於公司作為警示，強調「這是對我們共同的成長」，令網友感動。



10月11日下午，程先生在社交平台發布閉路電視片段，揭露這起「全網最貴聲音」。畫面顯示，10月4日下午2時25分，在新裝修場地陳列室，一名店員正調整拍攝位置時挪動桌子。不慎間，桌邊一盒手鐲滑落，50隻鐲子碎裂散落一地，現場一片死寂。

程先生透露，這處場地尚未正式開業，主要用於供應鏈展示及明星、網紅拍攝宣傳片。事發當天，正邀請知名演員譚凱前來取景。當時他們還在試鏡頭角度，決定挪桌子讓人站中間更好看。員工沒注意到盒子搭在邊角，直接拖桌導致意外。

一名店員正調整拍攝位置時挪動桌子。（魯中晨報）

不慎間，桌邊一盒手鐲滑落。（魯中晨報）

鐲子碎裂散落一地。（魯中晨報）

程先生估算，一盒內50隻手鐲中，有30隻完全摔碎，其餘雖外觀完好但內部已裂。這些為和田玉中的珍稀「俄碧」料子，每只價值數萬元，總損失達七位數。他表示，那一刻自己內心空白，小夥子也懵了；由於沒有保險，他只能自掏腰包應對。

碎玉難以修復，而一些裂紋雖然看不清，但專業檢測已確認。程先生表示，已嘗試補救，但成效有限。值得一提的是，譚凱也在片中證實現場情景，稱脆響後全員呆住，老闆娘臉色煞白。他蹲下問鐲子貴不貴，對方回說每隻幾萬元，粗算百萬損失。他又直言自己很內疚，很自責，「因為我要去拍視頻，我說你把空間挪一下，本來是一個展櫃，他才會挪桌子出現這個事」。

譚凱直言自己很內疚，很自責。（魯中晨報）

譚凱直言自己很內疚，很自責。（魯中晨報）

然而，面對無心之過，程先生選擇寬容，指店員是大學剛畢業的20歲孩子，來店幾個月，新人粗心沒檢查、毛躁很正常。他甚至主動免除賠償，並開導員工別有心理壓力，認為這事過去了，希望事件對大家而言都是上了一課，是一次成長。

店員事後亦深刻反省，回憶指挪桌時沒注意桌面殘留鐲子，事後撿碎片時大腦空白、極度緊張，不知如何彌補，但老闆娘卻說「你先別想其他的，先把手頭上的工作做好」，這份寬容守護住了自己對未來的希望，「非常感恩」。

程先生決定把碎玉放公司作為警示文化。（魯中晨報）

程先生將碎玉及閉路電視片段公開，不僅自省，也提醒玉器行業同行，天天接觸貴重物品，安全須格外注意。他們還決定把碎玉放公司作為警示文化，教育員工防範類似事故。他強調，此舉旨在轉化損失為教訓，強化企業安全意識。

事件在網上引發熱議，許多網友讚揚老闆的人文管理，呼籲職場多些理解與成長機會。