家長檢查女兒書包見詭異「解剖圖」　聲稱把美術老師「五馬分屍」

周一（3日），江蘇南通一名家長稱在檢查女兒書包時，發現一幅內容詭異的畫作，紙張寫有「解剖圖」、「把她五馬分屍」等字樣，引起網絡熱議。



涉事家長稱，當日早上，她給女兒收拾書包的時候，看到了一張白色的紙，打開一看被驚呆，因其是一張內容詭異的手繪解剖圖，更標註「王曦解拋（剖）圖」，含「用刀分解」、「挖眼睛」、「抽血」等步驟描述，「當時就頭皮發麻，很震驚。她說是她的同學給她的」。

經查，學校老師稱畫中人物是學校的美術老師，該畫並非當事家長的女兒所畫，而是其他同學畫完後塞進去的。目前，校方已對涉事學生進行批評教育，涉事孩子已和解。

內容詭異的畫作標註「王曦解拋（剖）圖」等。（影片截圖）

學校老師稱畫中人物是學校的美術老師。（影片截圖）

對於事件，內媒《極目新聞》發表評論稱，畫上被「分解」的竟然還是學校老師，這背後究竟暗藏著什麽樣的心理，令人細思極恐。更讓人驚異的是，這畫還是三名同學一起畫的，畫完塞在同學書包裏，顯然帶有「嫁禍」的意思。對此，文章質問，這一行為又隱藏著什麽動機？孩子本該是純真浪漫、用畫筆描繪陽光彩虹的年紀，究竟為何會在畫作中透露出如此負面的情緒？

文章又指，從校方和家長的回應來看，這件事似乎已經「圓滿解決」，但細想起來，事情依然充滿疑點，背後的深層問題似乎被掩蓋了，那就是為什麽孩子會畫老師的解剖圖，是和老師之間有什麽矛盾，還是源於其他長期壓抑的不良情緒？以及為什麽這些孩子會把畫塞進同學書包？

文章進一步指出，簡單的批評教育或許能暫時平息事態，卻無法觸及問題的根源。倘若不深入探究孩子的心理動機，不通過專業心理評估介入疏導，類似的暴力想象可能不會消失，反而會以更隱蔽的方式繼續滋生，甚至升級為實質性的行為。