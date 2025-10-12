雲南一景區「人形蜈蚣」等展品被指畫風詭異　網民評價兩極

雲南麗江荒野之國景區被指畫風詭異，展出的人形蜈蚣與三面女孩等作品讓人觀感不適。景區工作人員稱，網絡差評是部分博主故意將照片調色所致，荒野之國是設計師為女兒打造的童話王國，建議遊客可晴天前往景區遊玩，拍照打卡會非常好看。



在社交平台上，不少網民分享了在荒野之國景區遊玩的照片，其中人形蜈蚣展品引起極大爭議，不少人直言非常恐怖，半夜睡覺都會被嚇醒，又認為景區內的展品都是「撲面而來的日本陰間風格」，景區改成「荒誕之國」更適合，「這東西有什麽美感請問半夜看了都要做噩夢的程度」、「童話夢幻個鬼，醜就是醜，嚇人就是嚇人，群眾的眼睛是雪亮的，現在這些所謂的藝術家真是越來越沒有品了」。

荒野之國景區展出的人形蜈蚣。（小紅書）

荒野之國景區被指畫風詭異。（小紅書）

荒野之國景區展出的三面女孩。（小紅書）

不過也有部分人認為荒野之國景區猶如闖入了宮崎駿的童話世界，「覺得不喜歡就別去嘛，像遊樂場裏的鬼屋，萬聖節的活動，也不是每個人一定要去啊」、「唉，多管閒事，不喜歡不去就是了，有人喜歡就行。要是都不喜歡，景區也會自動關門的，市場和需求決定生存，而不是什麽都強制整齊劃一，只允許大眾口味，不允許小眾冷門存在」。

荒野之國景區。（小紅書）

景區工作人員介紹，荒野之國是設計師喬小刀為其女兒打造的童話王國，主打夢幻溫馨，而網絡差評是部分博主故意調色所致。工作人員坦言，景區部分作品設計確實誇張，但其他區域晴天打卡拍照非常好看，並建議遊客提前了解後再確定是否前往。

有人認為遊覽荒野之國景區猶如闖入了宮崎駿的童話世界。（小紅書）