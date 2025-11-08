臭水溝待五年、鐵釘穿腳背　內地清潔工：寧願一人髒，換來萬家淨

11月4日，住房和城鄉建設部發佈首屆全國「十佳環衛人」名單，安徽省的環衛工徐開鋒赫然在列。曾兩次被鐵釘貫穿腳掌的他清理過臭水溝、掃過商業大街，也在垃圾掩埋場工作過，總共在自己的崗位堅守了20餘年。



他謙卑表示，自己只是做了一個環衛工人應該做的，徐開鋒「寧願一人髒，換來萬家淨」的精神也迎來許多掌聲。



臭水溝待五年 大鐵釘貫穿至腳背

徐開鋒在修理機器（微信公眾號）

徐開鋒主要服務於安徽省宣城道叉河和錦城路，於1996年參軍，1999年退役後從事環衛工作，他接到的第一項工作就是清理道叉河。那時的河道，垃圾遍地，河水又臭又髒，路過的市民紛紛捂著鼻子落荒而逃，不敢靠近。就是這樣一個人人喊髒的河道，他穿著齊腰下水褲、扛著鐵鍬與撈網，一段段清理河道。

在2004年的某天，他光著腳在河道裏清除淤泥時，被一根4寸長的大鐵釘貫穿至腳背，痛得暈倒在岸邊，就醫後一瘸一拐地繼續回到崗位工作。到了冬天，他的傷腳被膠靴磨破，流血化膿，疼得嘴唇打顫。儘管如此艱難，他依然在臭水溝堅持了5年，直到河水變得乾淨。

衣服濕了又乾，乾了又濕！ 汗水灑滿商業大街

徐開鋒在清掃大街（新華網）

2007年，徐開鋒被調至錦城路進行清掃保潔工作。當時正在被開發的商業大街，人多車流量大，衛生條件差，驗收標準又高，讓不少環衛工心裏有顧慮，生怕幹不好。

於是他四點鐘就出現在街頭，趁著人少的時候，用大笤帚把街道從頭到尾普掃一遍。等到人多起來，就拎著小掃帚和簸箕定點清掃。到了下午，他會再把整條街普掃一遍，其他小夥伴覺得沒必要，他卻在堅持。

內媒報道指，安徽的夏天很熱，「他身上的衣服經常是濕了乾、乾了又濕，每一滴汗水都灑在了街頭巷尾。」

400噸垃圾何去何從？ 擔任填埋場11年的駕駛員

徐開鋒在操控推土機壓平垃圾（新華網）

2009年，徐開鋒開始負責垃圾填埋場工作，每日送到垃圾填埋場的垃圾高達400多噸。他每天會將400多噸的垃圾推平壓實，避免垃圾場變成蒼蠅們的家。在夏天和秋天的時候，高溫難耐，多次體力不支，蒼蠅還扒在他的臉上、手上、背上，但是他依舊在填埋場推土機駕駛員的崗位上堅持了11年。

徐開鋒沒有驚天壯舉，用他自己的話說：「我只是做了一個環衛工人應該做的」，但這份堅持終究會被看到，他先後入選「安徽好人榜」，獲得「全國先進工作者、「安徽青年五四獎章」等稱號，還與來自全國各地的環衛工獲得了「十佳環衛人」，得到了許多人的尊敬。