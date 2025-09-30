｢工人掉入機器、月餅混有人體｣謠言瘋傳　廣西合浦：事故時未生產

9月28日晚間，網上流傳一則「廣西合浦一月餅廠工人掉進機器，幾天後才被發現」的驚悚消息，並聲稱「做出來的月餅已經被賣出」。相關內容在微信群中被廣泛轉發，更有配圖顯示「（掉進）攪拌機裏好像，反正做出來的月餅被賣出去了」「如果買月餅的話，不要買合浦的」等語句，引發社會關注。



網絡瘋傳一張微信聊天截圖稱，廣西合浦的月餅工廠有工人掉入月餅機內。

《極目新聞》29日引述合浦縣應急局工作人員回應報道指：「針對網傳情況，正在處理當中，以官方通報為準。」合浦縣食品安全委員會辦公室亦表示，他們在28日晚間已關注到相關網傳內容，並確認9月6日確有發生一起安全生產事故，由應急局負責處理，但「網傳的其餘信息是謠言，不屬實」。

另據《紅星新聞》報道，合浦縣應急局相關工作人員指出：「經初步調查，這個事故發生時，該企業還未生產月餅。事故發生後該企業被責令停產整頓，至今未恢復生產，網上傳言與事實不符。」但對於事故的具體詳情，該工作人員表示仍需等待官方進一步通報。

鄰近中秋，廣西合浦月餅迎來銷售旺季。（視覺中國）

網傳照片中還附有一張合浦縣人民政府官網發布的《合浦縣召開2025年食品加工企業事故警示教育會議》截圖。經查證，該會議於9月9日發布，主要內容是汲取合浦縣某食品加工企業「9·6」機械傷害事故的教訓，強調企業要壓實安全生產責任，並部署食品加工行業的監管工作。會上，全體人員集中觀看了警示教育片，縣應急管理局通報了事故基本情況，涉事企業代表現場作出深刻檢討和表態發言。

據悉，廣西合浦縣有「中國大月餅美食之鄉」的稱號，其大月餅以皮薄餡足、松軟香甜、色澤橙黃、油而不膩著稱，銷量長年暢旺。2018年，「合浦大月餅」獲批為國家地理標誌保護產品；2019年，合浦縣獲批成為「中國大月餅美食之鄉」。當地還建有「月餅小鎮」，並於2021年獲評為國家4A級旅遊景區及自治區級文化產業示範園區。