全運會2025｜開箱8Kg超重媒體包　有廣式金蛋、荔枝酥和喜洋洋？

第十五屆粵港澳大灣區全運會開幕進入倒計時，據悉，本屆全運會境內外註冊記者超3200人，主媒體中心發放媒體包內含採訪必備用品以及大灣區各地特色美食和產品，重量達8kg的「禮包」被記者們調侃「拎著就能健身」，一天就能瘦1kg。



11月7日，《香港01》記者在廣州主媒體中心現場領取，剛接過媒體包便感受到分量十足，單肩扛起時的墜手感就好像雙手拿了啞鈴一般，背上它走個100米都得歇一歇。作為大型體育賽事的必備產品，媒體包不僅方便媒體使用，可以收納採訪裝備，也是主辦城市向全世界進一步宣傳自己的獨特手段。

全運會媒體包所有物品可以堆成小山 （唐雪豔攝）

「灣區特色」 盡顯本地熱情

包的外部印有三色標識，內部設置了很多收納空間，不僅可以放下電腦，還能分門別類放置數據線、穩定器、錄音筆等採訪必備器材，非常適合現在的全媒體記者們。

方方正正的媒體包 （唐雪豔攝）

媒體包內有嶺南風味的荔枝酥、潘高壽的川貝枇杷糖、廣式原味金喜蛋等等特色美食；應對採訪奔波的破痛油和風油精；還有白雲山版防曬素顏噴霧、清新調護牙膏；全部來自於當地特色產業，讓媒體朋友們在忙碌的空閒中可以品嘗來自大灣區的貼心投餵。

吉祥物「喜洋洋」和「樂融融」擄獲媒體的心

開出的全運會紀念品，首先是一個三國醒獅萌團，款式隨機發放，盡顯俏皮。其次是一枚全運會紀念徽章，媒體包中放置的公仔是以中華白海豚為原型的全運會吉祥物，被市民們稱為「活力大灣雞」的「喜洋洋」和「樂融融」隨機發放，因此，開媒體包時也會體驗到開盲盒的快樂，此次記者開箱後拿到的就是「喜洋洋」。

生活服務類的用品更加貼心，一件接一件地讓人看不過來：工作必備的筆記本、鋼筆、無線充電寶一應俱全，媒體專屬服裝、帽子、雨傘、毛巾和保溫杯都十分實用，充分滿足賽事採訪需求，為媒體朋友考慮到了方方面面。

「打卡紀念冊」 帶你玩轉粵港澳

媒體包還開出了多本打卡紀念冊，「廣東二十一城體育性格」將廣東各個城市的遊玩特色和體育性格標註得清清楚楚；「粵味護照」則是將廣東大大小小的知名美食囊括在打卡冊中，是一個成功的觀光推銷方式。

記錄了廣東好吃好玩的地方 （香港01 唐雪豔攝）

從「健身神器」到「服務助手」，全運會這個沉甸甸的媒體包超越物資本身，成為全運會暖心服務與灣區熱情的共同紀念。