全運會｜三場碾壓式戰績！世界冠軍攔不住的跆拳道黑馬陳熙敏

在第十五屆全運會跆拳道女子67公斤級決賽上，19歲的浙江小將陳熙敏以場場2:0的碾壓式戰績，接連挑落三位世界冠軍級對手，最終絕殺宋潔奪冠，用黑馬姿態書寫了全運會賽場的逆襲傳奇。



宋潔（右）與陳熙敏（左）在決賽中 新華社記者 盧漢欣 攝

新華社報道，陳熙敏從四分之一決賽起便一路遭遇強敵，卻以初生牛犢不怕虎的狀態接連闖關。賽後，陳熙敏難掩喜悅，她說「我根本沒想到能打進決賽，特別激動。」

這位年僅19歲的姑娘，2022年進入浙江省隊，2024年首次收穫成人賽全國冠軍。談及此次全運會的突破，她坦言，大部分對手此前從未交過手，「所以沒有什麼壓力。我就想著放開去打。正因為彼此不熟悉，我抓住了這個機會」。

作為初出茅廬的新人選手，初次亮相全運會便遭遇強敵猛攻。在四分之一決賽上，她以2:0的絕對優勢擊敗世錦賽冠軍張夢宇，打了大家一個出乎意料，半決賽上零封2023年世界團體世界盃冠軍邢佳妮，拿到決賽入場券。她將簽位位於前列的選手紛紛擊敗，一瞬間獲得大量關注和期待。

決賽對陣上屆冠軍、杭州亞運會金牌得主宋潔，陳熙敏展現出穩重冷靜的狀態和臨危不懼的心態，首局以靈活的前腿橫踢連續突破對手的防線，拿下開門紅。而之後面對宋潔展開的反撲，則抓住纏鬥空檔，以一記精準的後腿橫踢扳平比分，最終憑擊打點數優勢鎖定勝局，將大比分定格為2:0，獲得絕殺奪冠的新人選手。

中國選手陳熙敏（右）與匈牙利選手薇薇安·馬頓 新華社發（劉臻睿攝）

在全運會之後，陳熙敏身披國字號戰袍征戰世錦賽，面對全世界一流的選手和教練，她再次不負眾望勇奪了銅牌，為自己跨級別作戰留下了圓滿句號。從屏幕前模仿《旋風少女》腿法的女孩到絕殺奪冠、征戰國際賽場的戰士，19歲的陳熙敏用2比0的戰績和國際銅牌證明：黑馬的成長，任世界冠軍也攔不住。