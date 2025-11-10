東莞男坐懸崖邊｢打坐練功｣引熱議　目擊者：若打滑極可能摔下山崖

內媒《浪潮新聞》報道，11月9日下午，東莞銀瓶山森林公園內，有一名男子正端坐山崖邊，疑似在練武功，引發遊客圍觀。景區職員回應間事件稱，暫未收到該情況的相關反饋。



東莞男坐懸崖邊｢打坐練功｣引熱議。（截圖）

東莞男坐懸崖邊｢打坐練功｣引熱議。（截圖）

近日有網民拍片稱，在廣東東莞銀瓶山森林公園（謝崗景區），偶遇一名男子坐懸崖邊緣，他不時揮動手臂，疑似在「練功」。

拍攝者黃先生對內媒表示，事發11月9日下午，他在該景區看到人群聚集，湊過去看時發現，有人正端坐山崖邊，像在練武功。

東莞男坐懸崖邊｢打坐練功｣引熱議。（截圖）

東莞男坐懸崖邊｢打坐練功｣引熱議。（截圖）

另有一名目擊者肖先生表示，11月9日下午五六點，自己爬到山頂時，該男子已經在懸崖邊上盤坐，當時現場的遊客非常多，但是沒有景區的管理人員在場。肖先生說，山頂的風很大，男子所處的位置很危險，一旦打滑，極有可能摔下山崖。

不少遊客擔心男子安危：「看似危險，其實一點也不安全。」「別這樣，我怕封山了到時我就爬不了啊。」「睇個樣好似練緊《辟邪劍譜》哦。」「我也看到了，不知道練啥功。」

東莞男坐懸崖邊｢打坐練功｣引熱議。（截圖）

11月10日，景區工作人員回應稱，目前景區尚未收到該情況的相關反饋。還有職員表示，山頂的欄杆處都貼有「禁止攀爬」的標識，也會有工作人員到山頂進行巡視，如果發現有人翻越欄杆都會將其勸回安全範圍內。

據介紹，銀瓶山森林公園是東莞面積最大的森林公園，主峰銀瓶嘴海拔898米，為「東莞第一峰」，景區內多處設有禁止攀爬的標誌。