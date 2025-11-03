高三學生遭車撞重傷一年後離世　鄰居涉故意殺人　一審開庭未宣判

去年5月，江蘇鹽城市的高三學生張俊豪，在騎電動單車上學時被鄰居王某某開車撞倒，昏迷14個月後離世。

據王某某交代，此前兩家有多次矛盾，他對於張俊豪家有報復的想法。辯護人提出，王某某事發時精神出現異常，但相關鑑定顯示他無精神疾病。

11月3日，該案在江蘇響水一審開庭，未當庭宣判。法院傳票顯示，案由為「故意殺人」。



《紅星新聞》報道，2024年5月29日，距離高考約一周時間，張俊豪騎電動單車上學時出車禍。事發現場照片和影片顯示，一輛私家車車頭紮進電動單車座椅下方，私家車擋風玻璃破碎，電動單車座椅翹起、幾乎貼著電動單車車頭，張俊豪趴在兩輛車後方地面上。

張母憶述，根據閉路電視紀錄，事發前王某某駕駛私家車，見到對向騎車的張俊豪後掉頭，從後方將他撞倒在地。事發現場道路為雙向六車道。事發後，王某某打電話報警，稱發生交通事故。

張俊豪生前照片。（極目新聞）

事發現場，私家車車頭紮進電動單車的座椅下方。（紅星新聞）

張俊豪一度從響水縣被轉送至上海治療，診斷為腦死亡，後來被轉入康復醫院，由父母照顧超過10個月，2025年7月29日死亡。

肇事者王某某是張俊豪一家的鄰居，但兩家關係並不和睦，曾有地界糾紛等。張母介紹，兩家談不上大矛盾，只是張俊豪的祖母與王某某的母親會吵架，「因為地界的事情、雞毛蒜皮的事情，吵了幾年，又好了幾年。她們（挨）在一起都幾十年了，老鄰居」。王某某近幾年回到村，與母親同住，常為母親與人吵架而出頭。

柵欄左側為王某某家，右側為張俊豪家。（紅星新聞）

張俊豪喜歡籃球。18歲生日時，父母送了一個嶄新的籃球架。（紅星新聞）

張母憶述，2024年春節期間，因為王某某家將雞糞堆在自家門口外、不遠處的樹下，兩家又起爭執。當時，王某某、張俊豪都在現場，公安曾幫助調解。

目前，王某某家中已無人居住。對於兩家的糾紛，王某某家屬稱，如今已很難說清楚，都交由司法來決斷。