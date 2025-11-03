自封玉皇大帝　河南邪教頭目斂500萬性侵10人　線上直播騙術曝光

2025年初，河南警方破獲邪教組織「天道鴻元」案引發關注。案件查明男子尙某增用「昆侖童子」、「玉皇大帝」、「紫薇聖人」等自我神話的稱呼蠱惑人心、散播邪說，對組織成員進行精神控制，斂財超500萬元人民幣，姦淫婦女10人，通過線上線下裹挾成員3000餘人。



據「中國反邪教」今年9月披露，「天道鴻元」的成員大多在刷短視頻或看直播時結識尚某增。《新京報》今日（11月3日）發佈的深度報道中就有成員因此加入。



成員王鵑（化名）在網絡直播間刷到了「天道鴻元」的講解，「為什麽日子不順、磨難纏身？」「現在是末世，人人都有磨難，唯有『正法修行』，才能通過上天的考驗，求得圓滿。」評論區亦紛紛有網民留言，「師父說得對」「修行後，我的病就控制住了」。

而這時，王鵑正為母親的病焦頭爛額。「修行能祛病」像是抓住了救命稻草，自此，她成為了「天道鴻元」的三千信徒之一，直到今年9月，「師父」在互聯網消失，她看到了中國反邪教網的影片，才發現自己加入了非法組織，而幾年的修行和數十萬的投入終為一場騙局。

另一位26歲的成員趙雨欣（化名）在加入「天道鴻元」前正被產後抑郁纏得「喘不過氣」，郁悶和迷茫之下，她愈來愈頻繁地投入大段時間在短視頻上。此時，她看到短視頻帳號「明軒」，其作品以淡藍色天空作為背景，文字寫道：「你是不是脾氣暴躁、突然心慌害怕？其實是磁場出了問題。」評論區也都是「為師兄捧場、為組織造勢」一類話語。

「天道鴻元」組織的部分社交平台帳號。（中國反邪教網）

趙雨欣見此，便嘗試性向「明軒」詢問，但在得到簡單答覆後，便被「明軒」安排去詢問另一個直播賬號「青風」。到了「青風」的直播間，趙雨欣看到有許多人與自己有相同境遇，直播間聚集了一大群「病友」大家都急切渴望一個解決方案。

看到有這麼多人，趙雨欣獲得了共鳴。從「青風」和「明軒」口中，她也知道了更多「師兄」的直播賬號，而他們都屬於同一組織門下，即「天道鴻元」，而師父是至高無上的存在，偶爾到弟子直播間坐鎮，雖然話不多但非常精準，再加幾句 「耳提面命」，份量十足。

加入組織後，趙雨欣才知道，在「師兄們」的直播間相互評論、點讚也是組織成員內修行的一種手段，更是「天道鴻元」的引流方式，成員連麥、聊天，營造浩蕩聲勢，從而發展成員、壯大組織。據報道，依靠短視頻及直播的擴張策略，自2021年至案發，「天道鴻元」組織迅速發展壯大，在網絡平台建立了600多個賬號，獲得500余萬次點擊量，吸引20余萬粉絲。

成員以連麥互動的形式支持「師兄」的直播間。

然而在直播間內，主播門從不正面回應如何修行，直到終於長時間聽直播獲得信任後，才有機會加入微信群。趙雨欣加入微信群後，收到一份14頁的文件，題為《緣份、修行秘密與正修道路》，扉頁介紹：「這是一篇開悟開智修行的啟蒙知識，希望能幫助有緣人撥開迷霧，尋找人生和修行的答案。」

然而圈套層層遞進。想要讀懂文件，便要加入另一個組織內部的微信群，收費進行「落座」修行。為了踏上所謂的「修行正道」，趙雨欣決定辦理「落座」：購買造像，再請師父來家里為其開光。她發現，從買造像到報名「落座」，全程都由群內師兄包攬。造像價格從幾百元到上千元不等，師父「落座」則要五千元，還需要承擔師父的路費和住宿。

據一位20歲的成員李澤軒（化名）回憶，2024年師傅曾到他家「落座」，但過程並非如描述一般莊嚴隆重；師父也身材瘦小穿著棉服，並非穿著紫色道袍飄飄然「蒞臨做法」，「不像是有神通的樣子」。師父尙某增進屋擺好香爐和陣法後，便讓所有人從屋內退出，反鎖房門獨自做法，半個小時後，他從房內走出，在李澤軒頭上燃燒了幾張黃紙念念有詞，其後便匆忙離開。李澤軒對整個過程有些失望。

不過據《新京報》報道，尚某增的確「繁忙行程」。微信群中大多成員都交了五千元「落座」費，這也是他的主要收入來源，其「落座」足迹不光遍布河南，還延伸到了山東、江蘇、安徽、浙江等多個省份。

案件資料顯示，除了斂財，尚某增還以「皇帝轉世」「前世姻緣」「消除負能量、負磁場」為借口，姦淫多名女性，將部份女成員發展為 「情人」。

據一名受害者自述，尚某增聲稱唯有與他發生關系、注入他所謂的「能量」，才能完成「清理」，否則不僅自身運勢會愈來愈差，還會連累家人。在極度恐懼與精神操控之下，受害人既害怕，又對他產生了一種扭曲的依賴感，最終任其擺布。

天道鴻元頭目尙某增。

「落座」後，趙雨欣進入了另一個名為「叢林文化」的群聊，她才真正了解了這個極其重視線上發展人員的組織。

案件資料顯示，「天道鴻元」組織架構嚴密，成員間互稱「師兄」，以頭目尚某增為「師尊」，下分負責團隊管理的「大師兄」，監督管理四大直播平台的「總執法」，以及五大「戰區」負責人和「執法」群，並進行考核。群里的日常是一場圍繞 「捧高師父、強化服從」 的精心編排。

若有弟子在群內發消息：「昨晚夢到師父了，用法器在東北方向布陣」，尚某增便「就坡下驢」地認下，聲稱是「接娘旨下昆侖」；師兄們轉發、分享師父的「開示」：「分享修行之道，找更多的師兄，就是在做好事」；每當有師兄開播，群內就有人分享鏈接，隨之出現「直播學習心得」。

尚某增會訓誡弟子、清除成員。

如果太久沒有在群內發言，或是某天沒有觀看直播，便會被提醒「心不誠，修行難成」，甚至「逐出師門」。尚某增多次在群內強調：「直播間就是在選人，不可玩忽職守」「如果不將直播當回事，便無法修行圓滿，師父也會讓你身體不舒服，降下懲罰」「進群的人是士兵，除了進（晉）級，就是淘汰，無路可走。」

群聊內的「通神師父」在老家村民口中不過是「網上耍威風」。許昌市城鄉一體化示範區尚集鎮人民政府一名周姓工作人員介紹，某增五十余歲，與妻子育有一兒一女，案發前，一家人與村里來往並不多。「他只是一名普通的村民，沒有特殊身份，也沒聽說有過人的本領。」

2025年初，河南公安機關偵破「天道鴻元」案件，尚某增的「線上王國」隨之崩塌。據中國反邪教網，河南省商丘市睢陽區人民檢察院第一檢察部主任李聖威介紹，該非法組織層級清晰、分工明確，姦淫婦女、詐騙錢財，其行為符合組織利用會道門破壞法律實施罪、強姦罪、詐騙罪的構成要件。其後「天道鴻元」的多個微信群聊被先後解散，「天道鴻元」「青風」「鳳鸞」等賬號也遭到平台封禁。

然而，「天道鴻元」背後魅影卻並未消失。日前，趙雨欣和李澤軒發現，曾經的幾位師兄又開始開直播、重講修行之道。在直播平台搜索「三期末劫」「正法修行」 等關鍵詞依舊有直播間在進行相關宣傳。

有舉報過「天道鴻元」相關賬號的網民表示，早在2021年，他就刷到過該組織的賬號。當時主播公然宣稱 「世界末日即將降臨」，還聲稱自己擁有驅邪治病的能力，他便向平台舉報。但平台的封禁僅維持了一段時間便再度恢覆直播活動，並未被徹底清理。

多位專家提出，應當完善平台的審核機制，壓實平台責任。平台可以將「邪教特征」轉化為AI識別指標、履行「主動監測與報告義務」，定期排查可疑賬號，及時向屬地公安、網信部門報告並配合提供數據。平台還可以主動優化「算法推薦機制」，在相關內容下方添加「反邪教」提示。

北京聯合大學北京膜拜團體與宗教文化研究中心學者薛鵬指出，相較於傳統線下模式，「天道鴻元」這類依托網絡滋生的新型「類邪教」非法組織，呈現出「更隱匿、更靈活、更難管控」的顯著特征，給打擊治理工作帶來了新的挑戰，針對這類網絡原生非法組織的治理問題，當前的治理手段仍集中在案發後的打擊層面，需將監管關口前移至事前預防與事中管控環節。